مدفعجي الطواحين

يعتبر ممفيس ديباي إحدى مواهب الكرة الهولندية التي لم تنل حقها، وهذا الكلام على عكس دي ليخت ودي يونغ (على سبيل المثال) على الرغم من التحاقه بمانشستر يونايتد في العشرين من عمره وقضى هناك موسمين لم يقدم فيهما كل ما لديه لأسباب كثيرة ليغادر بعدها إلى ليون الفرنسي فتألق هناك وأصبح أحد نجومه الأساسيين فاستعاد مكانه بمنتخب الطواحين واعتمد عليه المدرب كويمان بشكل كبير بعد تألقه الكبير في دوري الأمم وهاهو يواصل تسجيله الأهداف الحاسمة بالتصفيات الحالية (6 أهداف خلال 5 مباريات) وكان وراء 6 أهداف أخرى، فاتحاً آفاقاً جديدة لمستقبله الكروي فهو ما زال في الخامسة والعشرين من العمر، وربما رأيناه بقميــص أحد الأنديــة الكبــرى قريبــاً.