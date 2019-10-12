سورية

برلماني هنغاري: لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية

| الوطن- وكالات

الأحد, 13-10-2019

شدد عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي المسيحي الهنغاري، هولفيني ديوردج على ضرورة رفع الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على سورية ومساعدة المهجرين السوريين للعودة إلى بلادهم.
وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي لانتخاب أعضاء اللجان، أكد ديوردج أن هذه العقوبات تضر بالشعب السوري بالدرجة الأولى.
وأكّد ضرورة العمل من أجل رفع هذه الإجراءات ومساعدة المهجرين السوريين على العودة إلى بلدهم، مشدداً على ضرورة تقديم المساعدة في عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية وبناء المشافي والمدارس في سورية.
وتواصل دول الاتحاد الأوروبي خضوعها للإملاءات الأميركية واستمرارها في فرض الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية بحق الشعب السوري واستمرار دعم بعضها للميليشيات الإرهابية في سورية، ومعاملتها السيئة بحق المهجرين السوريين هناك.

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