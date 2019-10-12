تساؤلات حول احتمال عودة جلسات التدخل من جديد … مصادر: ضخ الدولار عبر شركات الصرافة اليوم

كشفت مصادر مقربة من المصرف المركزي لـ«الوطن» أن التدخل سيبدأ بالفعل اليوم لتحسين سعر الصرف وتفعيل مبادرة القطاع الخاص بضخ الدولار عبر شركات الصرافة من الأموال المودعة بالصندوق من دون الإعلان عن سعر التدخل.

وتناقلت أمس بعض صفحات «فيسبوك» منشوراً يتضمن معلومات من مصدر خاص بأن حملة الوقوف بجانب الليرة التي أعلن عنها ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، إذ إن شركات الصرافة ستبدأ بضخ الدولار من دون أي أوراق أو شروط للراغبين بالشراء.

ونفى مدير شركة صرافة مرخصة لقاء «المركزي» مع شركات الصرافة يوم الخميس وأنه ليس لديهم أي توجيه ببيع الدولار، متوقعاً أن يتم اليوم لقاء بين حاكم «المركزي» والتجار.

وأكد الاقتصادي شادي أحمد أنه سيتم اليوم تدخل في سوق الصرف وضخ الدولارات اللازمة لامتصاص التضخم في السوق السوداء لاستكمال المبادرة التي أطلقها اتحاد غرف التجارة بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أحمد أن هذا التدخل لن يكون بأموال المركزي ولن يتم مسّ الاحتياطات وإنما بأموال أودعها كبار رجال الأعمال السوريين في الصندوق المخصص لدعم الليرة. وبين أحمد أنه حين يتم الضخ لا يمكن عملياً ولوجستياً إلا أن يكون عبر شركات الصرافة لكنه حتماً لن يكون إلا بأموال المبادرة وليس من الاحتياطي، معتبراً أن دور «المركزي» في الضخ اليوم مرتبط بشكل أساسي بتنسيق السياسات النقدية العليا.