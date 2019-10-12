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مدير مطار القامشلي لـ«الوطن»: الحركة طبيعية ولم تتأثر بالعدوان

| محمد منار حميجو

الأحد, 13-10-2019

أكدت مدير مطار القامشلي في ريف الحسكة مي مقدسي أفريم، أن حركة الطيران مازالت مستمرة وطبيعية ولم تتأثر بالعدوان التركي على شمال شرق البلاد.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضحت أفريم أن مؤسسة الطيران العربية السورية لم توقف رحلاتها وهي مستمرة على مدى أربعة أيام أسبوعياً، حتى إن مواعيدها الصباحية والمسائية بقيت كما هي من دون أي تغير، مشيرة إلى أن شركة «أجنحة الشام الخاصة» فقط ألغت رحلتين لها هذا الأسبوع من دون أن توضح أسباب ذلك.
وأشارت إلى أن أمور السلامة في المطار مأخوذة دائماً في الحسبان حتى قبل العدوان التركي، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطة دائمة للظروف الطارئة.

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