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طاووز لـ«الوطن»: ما يجري شمال سورية منتج أميركي

| موفق محمد

الأحد, 13-10-2019

حمل عضو مجلس الشعب عن محافظة الحسكة المنحدر من بلدة عامودا رياض طاووز الاحتلال الأميركي و«قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية، مسؤولية العدوان الذي يشنه الاحتلال التركي في شمال شرق البلاد.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال طاووز: «اليوم المشهد الذي نجده أن قوات الاحتلال التركي تتقاتل مع جهة متمردة على حكومتها، وهذه المسألة لا تصب إلا في خانة إضعاف سورية، وبالتالي تصب في مصلحة الكيان الصهيوني كنتيجة».
ولفت طاووز إلى أن «ما نجده على الأرض هو منتج أميركي، وإطالة أمد الأعمال القتالية على الأرض في سورية، لكي لا تتمكن من إيجاد حل سياسي فيها».

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