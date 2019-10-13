الصفحة الأخيرة

تقنية جديدة لتبييض الأسنان

| وكالات

الإثنين, 14-10-2019

يوصي أطباء الأسنان بضرورة تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة ثلاث مرات في اليوم، ولكن طريقة جديدة يمكن للغواصين تطبيقها تحت الماء لتنظيف أسنانهم من دون معجون الأسنان ولا فرشاة.
طبعاً، يجب أن يكون الغواص مستلقياً في قاع المحيط أو البحر، ويجب أن تتوافر عناكب البحر لتطبيق عملية التنظيف.
ففي منطقة تقع قبالة ساحل أميد في بالي، في أرخبيل إندونيسيا، يمكن للغواصين الاستعانة بالعناكب في عملية تنظيف أسنانهم، وهي تتغذى من بقايا الطعام بين الأسنان.
ويشار إلى أن العنكبوت البحري هو أصغر من ظفر الإصبع، لكن في المياه الباردة الغنية بالأكسجين يمكن أن تنمو الأنواع الكبيرة منها.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 14-10-2019

نبوءة نيوتن: نهاية العالم عام 2060

الإثنين, 14-10-2019

الشرطة الأميركية تعتقل الممثلة جين فوندا

الإثنين, 14-10-2019

دانييلا رحمة تكشف مفاجأة عن والدها

الإثنين, 14-10-2019

كثرة النوم قد تسبب مرضاً لا علاج له

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock