تقنية جديدة لتبييض الأسنان

يوصي أطباء الأسنان بضرورة تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة ثلاث مرات في اليوم، ولكن طريقة جديدة يمكن للغواصين تطبيقها تحت الماء لتنظيف أسنانهم من دون معجون الأسنان ولا فرشاة.

طبعاً، يجب أن يكون الغواص مستلقياً في قاع المحيط أو البحر، ويجب أن تتوافر عناكب البحر لتطبيق عملية التنظيف.

ففي منطقة تقع قبالة ساحل أميد في بالي، في أرخبيل إندونيسيا، يمكن للغواصين الاستعانة بالعناكب في عملية تنظيف أسنانهم، وهي تتغذى من بقايا الطعام بين الأسنان.

ويشار إلى أن العنكبوت البحري هو أصغر من ظفر الإصبع، لكن في المياه الباردة الغنية بالأكسجين يمكن أن تنمو الأنواع الكبيرة منها.