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«فيسبوك» يطور نظاماً للترجمة

| وكالات

الإثنين, 14-10-2019

نجح باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي لدى شركة «فيسبوك» في ترجمة نص إلى لغة أجنبية من دون استخدام قاموس بمجرد الاستناد إلى أوجه شبه بين اللغات على صعيد الرياضيات ممهدين الطريق لتقنية واعدة جداً.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أنطوان بور مدير الأبحاث الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي في «فيسبوك» أوروبا قوله إن النظام الذي طوره باحثون شباب في مختبر فيسبوك في باريس يستند إلى رموز رياضية للكلمات.
وأضاف: إنه في كل لغة يشار إلى الكلمات بأشكال متجهة ضمن حيز يكتسي مئات الأبعاد، وكل شكل قريب نسبياً من الكلمات الأخرى وفقاً للروابط التي تقام بينها في اللغة المحكية.
وأوضح بور أنه تستخدم اليوم 150 إلى 200 لغة على منصة «فيسبوك» فيما يعكف كبار مشغلي الانترنت في العالم على تطوير أدوات فعالة للترجمة التلقائية في مسعى إلى الربط بين أكبر عدد ممكن من سكان العالم وتحفيز الأنشطة المدرة للأموال المرتبطة بمنصاتهم حيث إن أدوات كهذه هي قيد التطوير عند «فيسبوك» و«غوغل» و«مايكروسوفت» فضلاً عن الروسي «يانديكس» والصيني «بايدو».

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