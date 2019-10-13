رياضة

ختام الدور الأول من صغار السويداء

السويداء- عبد السلام الجباعي

الإثنين, 14-10-2019

تأهلت فرق العربي وشهبا وعرمان والرحا للناشئين، والعربي وشهبا وصلخد ولاهثة للأشبال للدور الثاني من دوري السويداء بكرة القدم الذي اختتم دوره الأول يوم السبت، ففي المجموعة الأولى فاز العربي على صلخد بالأشبال 4/2 وبالناشئين 4/1 ليتصدر ترتيب الفئتين تاركا المركز الثاني بالأشبال لصلخد وبالناشئين لفريق عرمان الذي تغلب على القريا 3/1.
وفي المجموعة الثانية فاز شهبا على الكفر بالأشبال 7/ صفر وبالناشئين 17/ صفر ليتصدر ترتيب الفئتين ويتأهل برفقة الرحى بالناشئين الذي حل ثانياً فيما حل لاهثة ثانياً بفئة الأشبال بعد فوزه على الشبيبة 8/ صفر.
وتنافس بالدور الأول لبطولة دوري السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين 11 فريقاً ضمن مجموعتين، ضمت الأولى العربي وعرمان وصلخد والثعلة والعمال والقريا والثانية شهبا والرحى والكفر والشبيبة ولاهثة.
ويقام الدور الثاني للدوري من مرحلة واحدة بحيث ينال لقب البطولة الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

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