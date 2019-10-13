الطليعة في ملعب المزرعة

أنهى فريق الطليعة مساء أمس معسكره الإعدادي في العاصمة دمشق والذي استمر لأربعة أيام ولعب خلالها مباراتين مع الجيش والفتوة وكان مقرراً له خوض المزيد من المباريات لكنه لاقى اعتذاراً من الوحدة والشرطة مع إصرار جهازه التدريبي في حصر اللعب فقط مع أندية من الدوري الممتاز.

جديد الطليعة وحسب تأكيدات مدربه عمار الشمالي لـ«الوطن» انتظاره لوصول مهاجم سوري محترف في دوري سلطنة عمان يتوقع وصوله في الـ48 ساعة القادمة، وإذا ما تعثرت عملية توقيعه مع الفريق الحموي فإن الأنظار ستتجه بالفريق للتباحث جدياً مع مهاجم مخضرم يلعب حالياً مع ناد دمشقي عريق كحالة اضطرارية اعترف بها الشمالي ومساعده فراس قاشوش الذي وصف يوميات معسكر الشام الأخير بالمفيدة والمهمة وهو الذي عمل من خلاله على خلق روح الجماعة والتجانس والمحبة بين اللاعبين.. إضافة إلى الوقوف على إعداد وجاهزية العناصر الأساسية التي ستلعب مباراتنا الافتتاحية في الدوري الممتاز مع حطين باللاذقية يوم الأحد بعد القادم، وقد وصل الجهاز الفني لانطباع كامل عن جميع اللاعبين وتم اعتماد التشكيلة الأمثل بنسبة 90% رغم أن نسبة جاهزية الطليعة حتى اليوم لم تتعد الـ70% كونه كان آخر فرق الدوري التي بدأت بالفترة التحضيرية بسبب غياب الإدارة والداعمين والأمور اليوم أكثر استقراراً في النادي مع قدوم الأستاذ خالد زكية الرجل الأول في الطليعة والذي تكرم شخصياً بدفع مستحقات الدفعة الأولى المتبقية للاعبين والتي اقتربت قيمتها نحو 15 مليون ليرة.

وتشعر أسرة الفريق الحموي العريق براحة واضحة للعيان إثر كسب الطليعة مؤخراً لخدمات الحارس المعروف خالد حاج عثمان القادم من فريق ضمك السعودي وكذلك وللاعب وسط ارتكاز نادي الجيش السابق بهاء الدين الأسدي، علماً أن صفقة الحارس حاج عثمان وصلت إلى نحو 20 مليون ليرة في حين وقع الأسدي عقده الاحترافي الجديد مقابل 6 ملايين ليرة ويأتي ذلك كله في وقت أكد فيه قاشوش أن فريقه سيعمل على الواقعية ولن يعيش الأحلام ويقفز فوق الأساطيح معترفاً بصعوبة مباراته الأولى في الدوري مع حطين على الورق لكن بإصرار اللاعبين سيعمل الطليعة على العودة من اللاذقية راضياً وقانعاً.