البرد يفاجئ «محروقات» ويصل إلى الغاب قبل المازوت!!

اشتكى العديد من أهالي الغاب عموماً، وريفه الغربي خصوصاً عدم استلام مخصصاتهم من مازوت التدفئة حتى الآن، وقد بدأ البرد يحلُّ بربوعهم، وخاصة أن منطقتهم تعد من أكثر مناطق محافظة حماة برودةً، وهم بحاجة ماسة إلى 100 لتر الأولى، التي تأخرت اللجان المكانية المحلية، بتوزيعها لهم.

وطالب المواطنون في اتصالاتهم مع «الوطن» بنقل معاناتهم للجهات المعنية كي تسرع بتوزيع مازوت التدفئة لهم قبل اشتداد البرد.

مصدر في محروقات حماة بيَّن لـ«الوطن» أنه خلال الشهر الماضي تم توزيع أكثر من 594 ألف لتر لمنطقة الغاب، والأولوية طبعاً لأسر وذوي الشهداء، ومع نهاية هذا الشهر سيبلغ عدد الأسر التي حصلت على مخصصاتها من المازوت 20 بالمئة من أهالي الغاب، أي ستبلغ الكميات الموزعة مليون لتر.

وعن الحاجة الفعلية لتغطية منطقة الغاب بالمئة اللتر الأولى، أوضح المصدر أن منطقة الغاب بحاجة إلى 5 ملايين لتر لتحقيق ذلك الهدف، بينما المتاح مليون لتر فقط.

وبيّن المصدر أن شكاوى المواطنين ليست محقة دائماً، فخلال الشهر الماضي تم توزيع 17 طلب مازوت في المنطقة، وحصلت 220 عائلة من قرية المسحل على سبيل المثال لا الحصر على مخصصاتها، وكذلك 440 عائلة من نبع الطيب، والتوزيع يتم بحسب الدور وهو من مسؤولية رؤساء البلديات في المنطقة الذين هم رؤساء اللجان المكانية مع مديري المناطق، ويمكن التأكد منهم عن التوزيع والمخصصات.

وأكد المصدر أنه سيتم في هذا الشهر توزيع 16 طلباً للأهالي.