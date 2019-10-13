شؤون محلية

ضبط مواد غذائية وأغذية أطفال فاسدة تحوي حشرات في طرطوس

| طرطوس- الوطن

الإثنين, 14-10-2019

كان الأسبوع الفائت حافلاً فيما يتعلق بالقضايا التموينية ولكن أن تكون تلك القضايا تخص أغذية الأطفال أو الأغذية بشكل عام فهذا الأمر فيه من الخطورة ما يستدعي منا كمواطنين تشديد الرقابة على ما يتناوله أطفالنا ومساعدة الأجهزة الرقابية في التبليغ عن أي حالات مشابهة أخرى خاصة تلك التي يمكن اكتشافها بالعين المجردة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس حسان حسام الدين أكد لـ«الوطن» ضبط /5/ حالات حيازه مواد فاسدة وعدم وجود بطاقة مواصفات في المنطقة الصناعية في طرطوس.
وبين أنه تم تنظيم ضبط في أحد مستودعات تاجر جملة لمواد غذائية تحوي حشرات بالعين المجردة وهي /500/ كيلو غرام من الأرز.
وكذلك تم تنظيم ضبط حيازة مواد فاسدة بالعين المجردة في مستودع تاجر جملة آخر لمربى البندورة وأغذية الأطفال، إضافة إلى تنظيم ضبطين لمستودعين آخرين بسبب عدم تحرير فواتير نظامية تتضمن السعر النهائي للبضاعة.
وأشار إلى تنظيم تنظيم ضبط لمعمل إنتاج (الكيك) بوضع بطاقة مواصفـات لمعمـل آخر ما يعني تزويراً في المواصفات.
وحول مصير هذه الضبوط أشار حسام الدين إلى أن ضبوط المواد الفاسدة التي تحوي حشرات تم إحالة أصحابها موجوداً إلى القضاء واقتراح إغلاقها إلى الوزارة.
كما تم حجز كامل البضاعة ووضعها في مستودع المديرية، أما ضبوط الفواتير فتذهب إلى القضاء حسب الأصول المرعية.

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