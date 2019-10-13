ضبط مواد غذائية وأغذية أطفال فاسدة تحوي حشرات في طرطوس

كان الأسبوع الفائت حافلاً فيما يتعلق بالقضايا التموينية ولكن أن تكون تلك القضايا تخص أغذية الأطفال أو الأغذية بشكل عام فهذا الأمر فيه من الخطورة ما يستدعي منا كمواطنين تشديد الرقابة على ما يتناوله أطفالنا ومساعدة الأجهزة الرقابية في التبليغ عن أي حالات مشابهة أخرى خاصة تلك التي يمكن اكتشافها بالعين المجردة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس حسان حسام الدين أكد لـ«الوطن» ضبط /5/ حالات حيازه مواد فاسدة وعدم وجود بطاقة مواصفات في المنطقة الصناعية في طرطوس.

وبين أنه تم تنظيم ضبط في أحد مستودعات تاجر جملة لمواد غذائية تحوي حشرات بالعين المجردة وهي /500/ كيلو غرام من الأرز.

وكذلك تم تنظيم ضبط حيازة مواد فاسدة بالعين المجردة في مستودع تاجر جملة آخر لمربى البندورة وأغذية الأطفال، إضافة إلى تنظيم ضبطين لمستودعين آخرين بسبب عدم تحرير فواتير نظامية تتضمن السعر النهائي للبضاعة.

وأشار إلى تنظيم تنظيم ضبط لمعمل إنتاج (الكيك) بوضع بطاقة مواصفـات لمعمـل آخر ما يعني تزويراً في المواصفات.

وحول مصير هذه الضبوط أشار حسام الدين إلى أن ضبوط المواد الفاسدة التي تحوي حشرات تم إحالة أصحابها موجوداً إلى القضاء واقتراح إغلاقها إلى الوزارة.

كما تم حجز كامل البضاعة ووضعها في مستودع المديرية، أما ضبوط الفواتير فتذهب إلى القضاء حسب الأصول المرعية.