أكثر من 200 مصاب استفادوا من خدمات مركز جريح وطن في حماة

بيَّنَ مصدر في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني، أن عدد الذين استفادوا من مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل الذي افتتح بحماة منذ بداية العام بلغ حتى تاريخه أكثر من 200 جريح ومن المصابين بالعمليات الحربية ضد الإرهابيين.

وأوضح المصدر أن هذا المركز هو الرابع من نوعه على مستوى سورية بعد نظرائه في دمشق وطرطوس واللاذقية، وهو مجهز بأحداث التقنيات والكوادر الطبية والفنية الخبيرة.

وبين أن المركز يقدم العلاج الوظيفي للأطفال وتأهيل إعاقاتهم الحركية وتعليمهم تأدية المهارات خلال حياتهم اليومية، ليكونوا مستقلين بالمساعدة مع ذويهم، إضافة للعلاج الفيزيائي لهم، ومن خلال وحدة متخصصة لإعادة تأهيلهم تستقبل الأطفال المعوقين حركياً، وتضع خطة علاجية تأهيلية مع إجراء تقييم لكل حالة بشكل دوري، إضافة إلى أن المركز يوفّر خدمات مجانية كتأهيل إعاقات الأطفال الحركية والعلاج بالأمواج الصادمة والعيادة الفيزيائية الاستشارية وإصلاح الأطراف الصناعية وتصنيع المقومات والجبائر ويستقبل المرضى من مختلف المحافظات والأعمار.

وبين المصدر أنه تم رفد المركز بآلة «الكاد كام» لتصنيع الأطراف الصناعية بواسطة الحاسوب، ما يعني اختصار الوقت والجهد خصوصاً بمرحلة أخذ القياسات مع إمكانية التعديل ومعالجة أي خطأ في أي وقت من دون الحاجة إلى إعادة تصنيع الطرف من جديد.

إضافة لتقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضى بوقت أقل ويمكن أن يصل عددهم إلى 15 مريضاً يومياً، فيما كان العدد نفسه يحتاج إلى أكثر من شهر في التقنية التقليدية، وتعد هذه التقنية من أحدث التقنيات العالمية وتطبق حالياً بشكل تجريبي على أن يتم استخدامها قريباً بشكل دائم ولجميع فاقدي الأطراف المراجعين للمركز.

وكشف أنه يتم العمل حالياً على حالات تعويض بترين بوقت واحد للمصابين وبسرعة أكبر، من خلال استقدام مواد جديدة وحديثة وخاصة مع استعمال جراب السليكون متعدد الحلقات وهي تقنية حديثة ومفيدة للمرضى خاصة الشباب المنتج، منوهاً بأنه وخلال الفترة الماضية تم العمل والتدخل بالبتور الصعبة وتعويض المصابين وهي عبر الحوض ولوح الكتف، ويتم تدريب الكوادر عليها لاستقبال كل الحالات، ويتم تصنيع ما فُقد من الجسم عبر الحوض ومفصل الكتف كاملاً.

وأكد المصدر أن عمل المركز لا يقتصر على تركيب الأطراف الاصطناعية بل تدريب المصابين وإعادة تأهيلهم وتقديم العلاج الفيزيائي والحركي المناسبين بما يسهم في إدماجهم بشكل حقيقي في المجتمع.

كما أن المركز يقدّم الأطراف الاصطناعية مجاناً للمصابين رغم تكلفتها العالية، ويضمّ المركز عيادة فيزيائية لفحص الحالات الحركية التي تحتاج إلى علاج بالأمواج الصادمة مثل مرفق التنس ومشكلات الكتف والمهماز العقبي كما يتم رفد المركز بكوادر جديدة ويتم تأهيلهم وتدريبهم مباشرة ليكونوا مؤهلين لتقديم العلاج للمواطنين.