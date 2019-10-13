محافظ اللاذقية: سنحرم السرافيس المخالفة من المحروقات … مدير الشركة: إيراداتنا تجاوزت توقعاتنا ووصلت إلى 577 مليون ل.س … حاجة اللاذقية من حافلات النقل الداخلي 170 حافلة

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن»، العمل على إعادة تقييم حركة باصات النقل الداخلي بهدف تأمين خدمة أفضل للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة التدخل في فترات الازدحام لتأمين نقل المواطنين إلى مقاصدهم.

وخلال اجتماعه مع الجهات المعنية بقطاع النقل، شدد السالم على أن الأولوية في العمل هي خدمة المواطنين، والتركيز في فترات الذروة لخدمتهم على المحاور التي تشهد ازدحاماً عبر إرسال باصات نقل داخلي لتخديمها، مؤكداً إلزام السائقين بخطوطهم وساعات العمل مع عدم الخروج من خطوط العمل والالتزام بقطع التذاكر بسعرها المحدد.

كما أكد السالم أن العمل يحتاج إلى الصراحة والشفافية والإحساس بحاجة المواطنين، مشيراً إلى أن قطاع النقل الداخلي يجب أن يبقى الأساس وفي الواجهة في تلبية حركة النقل ولو كان هناك مئات السرافيس الخاصة.

وبين السالم أنه سيتم حرمان السرافيس المخالفة من مخصصاتها بمادة المحروقات، لافتاً إلى العمل على معالجة واقع النقل في لجنة السير لضمان تقديم الخدمة بالشكل الأمثل وتوزيع السرافيس بين الخطوط والتزامها بخطوط سيرها.

وحول عملية مراقبة الخطوط، أشار السالم إلى ضرورة وجود مشرفين من شركة النقل في كراجات الفاروس والكراج الشرقي، لبيان حاجة الخطوط وقت الازدحام وتسيير باصات حسب الحاجة، مضيفاً إنها ضمن المهمات التي تضعها الشركة لتنفيذ مهمات للخدمة خارج المدينة.

وفي السياق، دعا محافظ اللاذقية إلى تعديل تعرفة الركوب في شركة النقل الداخلي حسب خطوط سير الباصات، مؤكداً التزام السائق بقطع التذاكر لضمان التزامهم بالسعر.

من جهته، أكد مدير شركة النقل الداخلي في اللاذقية طلال حورية، أن الشركة تعمل على تطبيق البطاقة المسبقة الدفع، مشيراً إلى ضرورة تشجيع المواطنين على اقتنائها.

وبيّن حورية أن البطاقة مسبقة الدفع التي تصدرها الشركة توفر التكلفة على الركاب من جهة، وعلى تحصيل الشركة من جهة ثانية.

وبلغ عدد الركاب في باصات النقل باللاذقية 7191 راكباً بمعدل (107%) من المخطط وهو 67808 ركاب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي، وفق ما أظهر تقرير صادر عن الشركة.

وحسب التقرير -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- فقد بلغت قيمة الإيرادات مع الإعانات للشركة 557133 ألف ليرة سوريّة من أصل 552489 مخططاً له، أي بمعدل 101%، مقابل 94 % ( 553422 ألف ليرة سوريّة) قيمة النفقات خلال المدة نفسها.

ويبيّن التقرير وجود 158 باص تملكها الشركة، 8 منها قيد التنسيق، و13 باصاً متوقف عن العمل، 3 قيد التجهيز، مشيراً إلى أن الباصات المخدمة تعمل على 14 خطاً ضمن المدينة إضافة إلى المهمات خارج المحافظة.

في حين يظهر التقرير أن حاجة اللاذقية من حافلات النقل الداخلي 170 حافلة، إضافة للعدد الموجود ليصبح العدد الكلي 300 باص كحاجة إجمالية للمحافظة.