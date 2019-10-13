عربي ودولي

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

| سانا

الإثنين, 14-10-2019

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء والسيادة اللبنانية، وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أمس أن «طائرة استطلاع معادية خرقت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية ونفذت طيراناً على علو منخفض فوق حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت ثم استمرت بالتحليق على علو مرتفع لتغادر بعد ذلك الأجواء اللبنانية».
وأضاف البيان: إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا أيضاً الأجواء اللبنانية ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي ومرجعيون وحاصبيا قبل أن تغادرا باتجاه الأراضي المحتلة.
وتواصل طائرات العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خروقاتها اليومية للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية في انتهاك فاضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخصوصاً القرار1701.

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