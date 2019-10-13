الليرة تتحسن بأكثر من 6 بالمئة أمام الدولار

تحسنت الليرة أمس بأكثر من 6 بالمئة أمام الدولار إذ انخفض سعر صرفه من مستوى 665 إلى 625 ليرة، بحسب مصادر في السوق.

وأعلنت غرفة تجارة دمشق بالتنسيق مع المصرف المركزي عن بدء تنفيذ مبادرة «عملتي قوتي» وبدء تدخل قطاع رجال الأعمال عبر حساب خاص بالغرفة لدى المصرف التجاري لخفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة.

ورأى بيان نشره المركزي على موقعه الإلكتروني أن مساهمة رجال الأعمال في سوق القطع الأجنبي والتدخل المستمر منه بأدوات مباشرة وغير مباشرة تعد مبادرة مهمة من شأنها تحسين سعر صرف الليرة عبر ضبط تقلبات العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وأكد تاجر مطّلع على عمل مبادرة «عملتي قوتي» بدء التدخل أمس عبر شركتي صرافة إضافة لغرفة تجارة دمشق بسعر صرف 625 ليرة للدولار.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح التاجر أنه على الراغب بشراء الدولار أن يودع قيمة المبلغ المطلوب شراؤه بالليرة بالفرع 18 للمصرف التجاري ثم يأتي بإشعار منه إلى غرفة التجارة باليوم الثاني ليتم تسليمه شيكاً بمبلغ الدولار المطلوب فيقوم بصرفه من ذات الفرع.