إنجاز دفاتر الشروط ونظام الاستثمار لمدينة الدوير للسيارات

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة «الوطن» يوم الأربعاء 9/10/2019 تحت عنوان: «سعر المتر 215 ألف ليرة وكلفته 70 ألفاً – مدينة معارض السيارات على الورق»، نبين لكم:

أولاً: تم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب على بيع مقاسم من الفئة الأولى للمدينة تاريخ 19/5/2019.

ثانياً: تم تشكيل لجنة فنية مالية مشتركة من محافظة ريف دمشق ومحافظة دمشق وممثل عن وزارة المالية والجهات الأخرى لوضع سعر المتر ويتضمن الخدمات (مياه- صرف صحي- كهرباء) إضافة إلى سعر متر الأرض بالسعر الرائج ونفقات إدارية.

لا يوجد سعر نهائي لتاريخه.

ثالثاً: تم إنجاز دفاتر الشروط ونظام الاستثمار للمدينة وصدق بالقرار 388/ق تاريخ 7/3/2019.

تم التعاقد بين محافظة ريف دمشق مؤسسة الإسكان العسكرية على إنجاز الدراسة التنظيمية العامة والتفصيلية لمدينة معارض السيارات في الدوير بمساحة 80 هكتاراً.

تم استلام المرحلة الأولى والثانية من العقد وسيتم استلام المرحلة الثالثة خلال شهرين.

سيتم تلزيم أعمال البنى التحتية لشركات القطاع العام فور انتهاء الدراسة.

محافظ ريف دمشق

المهندس علاء منير إبراهيم