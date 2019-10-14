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عجوز ينتقم بعد سرقته بـ«طريقة غريبة»

| وكالات

الثلاثاء, 15-10-2019

اعتقلت الشرطة اليابانية رجلاً يبلغ من العمر 61 عاماً من مقاطعة أوتا وارد في العاصمة طوكيو، إثر قيامه بانتهاج طريقة غريبة للانتقام، بعد سرقة مقعد دراجته العام الماضي.
واتهمت الشرطة اليابانية أكيو هاتوري، بسرقة 159 مقعداً للدراجات، ورصدت كاميرا المراقبة الرجل الياباني وهو يخلع مقعد دراجة شخص ويضعه في سلة دراجته ثم يهرب به بعيداً.
ولسوء حظه، قام الضحية بإبلاغ الشرطة عن هذه «السرقة البسيطة»، ما جعلها تتعقب الرجل، وعندما تعرف الضباط على هاتوري وداهموا منزله الأسبوع الماضي، كان من المتوقع العثور على المقعد المسروق.
إلا أن ما جرى كان أغرب من الخيال، حيث عثرت الشرطة بحوزة الرجل على 159 مقعداً للدراجات في منزله.
وعند التحقيق سرد تفاصيل القصة، وقال: إن دراجته تعرضت للسرقة في صيف عام 2018، وكان يشعر بخيبة أمل لدرجة أنه أراد أن يشعر الآخرون بألمه.
لذا بدلاً من الإبلاغ عن السرقة أو على الأقل محاولة التعرف على اللص، حتى يتمكن من الانتقام منه، تحول هاتوري إلى سارق مقاعد الدراجات بنفسه في اليابان.
وقال هاتوري للشرطة خلال التحقيقات: «اضطررت إلى شراء مقعد دراجة آخر بعد سرقة مقعدي في صيف 2018، بعد ذلك بدأت الثأر، أردت أن يعرف الآخرون الشعور نفسه».

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