خمس جوائز للسينما السورية في الاسكندرية

حصدت السينما السورية خمس جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الخامسة والثلاثين.

ففاز الممثل النجم أيمن زيدان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «درب السما»، بينما نالت الممثلة النجمة ديمة قندلفت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الاعتراف».

أما جائزة أفضل سيناريو عن مسابقة الأفلام الدولية فحصدها فيلم «درب السما» للمخرج جود سعيد، وحصد الفيلم نفسه جائزة «نور الشريف» لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام العربية الطويلة.

وحصد فيلم «الاعتراف» جائزة «محفوظ عبد الرحمن» لأفضل سيناريو وهو من إخراج باسل الخطيب.

وقال مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين: نحن فخورون بأننا نلنا من المهرجان خمس جوائز مهمة، وهذا يدل على القيمة الفنية العالية للأفلام السورية، وقد سعدنا كثيراً بالتفاعل الذي وجدناه من جمهور المهرجان مع أفلامنا، وفخورون بأن كبار النقاد من مصر الحبيبة يشيدون بالفيلم السوري.

وأضاف: نحن مطالبون بتقديم رؤى جديدة تحاكي حالة الحرب التي شنت علينا، ونتمنى أن ننتقل بالسوية نحو مستوى أعلى محاولين تقديم كل ما هو مطلوب للمبدعين لتقديم ما لديهم، نتمنى أن نحقق المنجز الذي نطمح إليه بموجب الخطة الاستراتيجية التي نضعها ونكون قادرين في المستقبل أن نصل لأهدافنا وبسوية سينمائية عالية.