روسيا وبولندا تلتحقان بالنهائيات الأوروبية 2020 … اللاروخا على محك البلاغولت

أصبح المنتخب الروسي ثالث المتأهلين رسمياً إلى نهائيات يورو 2020 عقب فوزه الساحق على نظيره القبرصي بخماسية نظيفة ضمن المجموعة التاسعة التي واصل فيها المتصدر البلجيكي حصد النقاط الكاملة مسجلاً انتصاره الثامن على التوالي، وكان منتخب الشياطين الحمر أول المتأهلين قبل أن يلحق به الآتزوري الإيطالي، وها هو المنتخب البولندي يحجز مكانه بين الكبار بفوزه على المقدوني في حين اكتفى الكرواتي بتعزيز صدارته لمجموعته بالتعادل مع الويلزي الذي أبقى على حظوظه.

نتائج الأحد

بيلاروسيا * هولندا 1/2، أستونيا * ألمانيا صفر/3، المجر * أذربيجان 1/صفر، ويلز * كرواتيا 1/1، بولندا * مقدونيا 2/صفر، سلوفينيا * النمسا صفر/1، كازاخستان * بلجيكا صفر/2، قبرص * روسيا صفر/5، اسكتلندا * سان مارينو 6/صفر.

الترتيب

• مج 3: هولندا وألمانيا 15 نقطة، إيرلندا الشمالية 12 نقطة، بيلاروسيا 3 نقاط، أستونيا بلا رصيد.

• مج 5: كرواتيا 14 نقطة، المجر 12 نقطة، سلوفاكيا 10 نقاط، ويلز 8 نقاط، أذربيجان نقطة واحدة.

• مج 7: بولندا 19 نقطة، النمسا 16 نقطة، مقدونيا وسلوفينيا 11 نقطة، الكيان الصهيوني 8 نقاط، لاتفيا بلا رصيد.

• مج 9: بلجيكا 24 نقطة، روسيا 21 نقطة، قبرص 10 نقاط، اسكتلندا 9 نقاط، كازاخستان 7 نقاط، سان مارينو بلا رصيد.

تحليق ثنائي

من المجموعة التاسعة نبدأ حيث تابع منتخبا بلجيكا وروسيا انتصاراتهما، ففاز الأول للمرة الثامنة معززاً أرقامه القياسية على مستوى عدد الانتصارات المتتالية في تصفيات واحدة وكأفضل هجوم بعدما سجل هدفين جديدين هذه المرة عبر باتشواي ومونييه، أما الروسي فقد حقق فوزه السابع على التوالي وهو رقم قياسي في تاريخه بعدما دك مرمى مضيفه القبرصي بخماسية كان نصيب أرتيم دزيوبا هدفاً رفع به رصيده إلى 9 أهداف بالتصفيات كثاني الهدافين، علماً أنه الفوز الأعلى للدببة خارج أرضهم بالتصفيات وقد حافظوا على نظافة شباكهم للمرة السادسة خلالها.

وتقدم المنتخبان الهولندي والألماني خطوة جديدة نحو بلوغ النهائيات بفوزيهما خارج أرضيهما على بيلاروسيا وأستونيا على التوالي، وجاء انتصار الطواحين بفضل ثنائية فينالدوم الذي سجل هدفه الـ15 دولياً في 61 مباراة في حين جاء فوز المانشافت بثلاثية نظيفة سجلها غوندوغان (2) وتيمو فيرنر، علماً أن الفريق لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14 عندما تلقى إيمري تشان أسرع طرد في تاريخ منتخب بلاده.

وضمن المنتخب البولندي مكانه في النهائيات عقب فوزه على ضيفه المقدوني بثنائية وغاب ليفاندوفسكي عن التسجيل إلا أن فرانكوفسكي وميليك سجلا هدفين متآخرين كانا كافيين لتحقيق الفوز السادس وكلها بنتائج نظيفة ليواصل النسور البيض حضورهم في يورو للمرة الرابعة على التوالي، وصبت النتيجة بمصلحة المنتخب النمساوي الذي ارتاح مبدئياً من منافس رئيسي له في حين تكفل هو بالثاني بفوزه على السلوفيني بهدف قفز به إلى المركز الثاني أما صاحب الهدف الثمين فكان ستيفان بوش الذي افتتح سجله الدولي في مباراته الثانية.

البلاغوت واللاروخا

تأتي مباراة السويد وإسبانيا ضمن المجموعة السادسة في توقيت حاسم للفريقين، فالضيف يبحث عن التأهل من خلال الفوز الذي يرفع الفارق مع مضيفه إلى 7 نقاط ما يعني ضمان الصدارة قبل جولتين وحجز البطاقة الأولى إلى النهائيات على حين فريق الفايكنغ يسعى لقلب الطاولة وإنزال الهزيمة الأولى بأبناء المدرب مورينو وبالتالي الثأر من خسارة الذهاب والأهم تعزيز حظوظه بمقعد النهائيات، يذكر أن المنتخب الإسباني المتفوق تاريخياً على نظيره السويدي بـ6 انتصارات مقابل 3 هزائم و4 تعادلات لم يخسر في 15 مباراة متتالية بالتصفيات القارية.

وفي مواجهة أخرى تحمل في طياتها رائحة مقعد في النهائيات يلتقي منتخبا سويسرا وجمهورية إيرلندا والأخير هو أحد متصدرين مع الدانماركي برصيد 12 نقطة على حين السويسري يحتل المركز الثالث بـ8 نقاط والخسارة أو حتى التعادل يضعفان آماله في حين الفوز ينعشها تماماً خاصة أنه لعب مباراة أقل من منافسيه، تاريخياً التقى الفريقان 20 مرة والغلبة للخضر بواقع 10 انتصارات و6 للسويسريين و4 تعادلات آخرها في لقاء الذهاب بهدف لمثله.

مباريات اليوم

فنلندا * أرمينيا (7.00)، السويد * إسبانيا، سويسرا * إيرلندا، ليشتنشتاين * إيطاليا، اليونان * البوسنة والهرسك، رومانيا * النرويج، الكيان الصهيوني * لاتفيا، جزر فارو * مالطا، جبل طارق * جورجيا (9.45).