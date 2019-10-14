رياضة

فوز ودي للجيش

| مأمون جبيلي

الثلاثاء, 15-10-2019

قلب فريق الجيش تأخره بهدف في مباراته الودية مع ضيفه الطليعة إلى فوزه بثلاثة أهداف سجلها بطل الدوري في الشوط الثاني في المباراة التي جرت في ملعبه بالمزرعة أمس الأول في ختام المعسكر التدريبي الذي أقامه الفريق الحموي لأربعة أيام في العاصمة وخسر فيه مباراتيه الوديتين وقد كانت الأولى أمام الفتوة عصر الخميس الماضي.
الجهاز التدريبي للطليعة بدا قانعاً جداً بالأداء الجيد الذي قدمه فريقه في مباراتي الجيش والفتوة وحسب وجهة نظره فإن الأداء أهم بكثير من النتائج في المباريات التجريبية وقد منح المدرب عمار الشمالي إجازة قصيرة لمدة 24 ساعة للاعبيه ولم يكن في قافلة فريقه في رحلة العودة بل توجه إلى جبلة التي أمضى فيها ليلة واحدة انشغلت بها أفكاره في إيجاد البدائل الفورية لأي تعثر قد يطرأ على عملية وصول مهاجم سوري جديد من الخليج، وعلمت «الوطن» أن البديل المنتظر في تلك الحالة سيكون عبر التواصل الفوري مع مهاجم محلي مخضرم وكبير يلعب حالياً مع أحد أندية الدرجة الأولى وسبق له أن لعب وبصم لسنوات عديدة مع منتخبنا الوطني في مختلف الفئات ولن يكون مستبعداً اتصال الشمالي خلال الساعات القادمة باللاعب المذكور ودعوته إلى حماة للتوقيع في حال الاتفاق هاتفياً على جميع الشروط وخاصة المالية منها وأن ذلك المهاجم المعروف كان قد أعلن لـ«الوطن» أنه في حال إتمام صفقة انتقاله للطليعة، فإنه سيبادر إلى دفع قسم من قيمة العقد إلى إدارة ناديه الحالية التي يعتقد أنها لن تقف حجر عثرة أمام منحه تنازلاً رسمياً إن وصلت الأمور بينهما إلى خواتيمها السعيدة لأن الإدارة وحسب وجهة نظره هي دائماً مع مصلحة لاعبيها!!
يذكر أن المهاجم أعلاه كان قد تلقى في فترة ماضية من العام الجاري دعوة للاحتراف مجدداً مع ناد عراقي لكنه اعتذر مفضلاً البقاء بجانب عائلته وهو الذي أعلن مراراً أنه سيكون من الصعب عليه مغادرة جرمانا التي يقطن فيها منذ سنوات.

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