كرة الشرطة في أتم الجاهزية لمنافسات الدوري … الملاح: فريقنا سيكون في المقدمة ونحتاج إلى التوفيق

وصل فريق الشرطة إلى الجاهزية الفنية والبدنية المفترضة لخوض مباريات الدوري الممتاز، وسيقود الفريق هذا الموسم المدرب الشاب باسم ملاح الذي أثبت حضوره في المرحلة الاستعدادية، كما أثبتها سابقاً مع الفرق التي دربها.

ويجتهد المدرب مع فريقه لصناعة هوية جديدة للفريق بعيدة عن الأسلوب الدفاعي البحت الذي كان طابع الفريق في المواسم السابقة، وهو بذلك يريد الوصول إلى كرة جميلة وأنيقة بعيدة عن العقم والتزمت بالأداء والأسلوب.

ويراهن الملاح على فريقه بأنه سيكون محط أنظار الخبراء والمتابعين، وهو يسعى ليكون بين فرق المقدمة ويحتاج إلى التوفيق والحظ ليكون من المنافسين على اللقب.

أحوال كرة الشرطة نجدها في الحوار التالي مع المدرب باسم ملاح وإلى التفاصيل..

دعم كامل

كيف ترى موسمك الأول كمدرب لرجال الشرطة؟

الحمد لله، الأمور جيدة، هناك تجاوب من اللاعبين، والفترة التحضيرية كانت طويلة رافقها تأجيلان للدوري، الإيجابي أن كرة القدم تلقى دعماً خاصاً من وزارة الداخلية التي تدعم رياضة الشرطة.

وهناك متابعة جيدة ومثمرة من العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري للشرطة الذي يعمل على تذليل كل العقبات وفتح آفاق واسعة لتطوير كرة القدم خصوصاً ورياضة الشرطة على وجه العموم.

إلى أي مدى أثر تأجيل الدوري في فريقك؟

كما تعلم بدأت كرة الشرطة استعدادها للدوري بشكل مبكر على اعتبار أنه سينطلق في العشرين من آب ووضعنا لهذا التوقيت خطة استعدادية، الدوري تأجل مرة أخرى بسبب استحقاقات المنتخبات الوطنية فأصابنا ذلك بالإحباط واللاعبين بالملل، عملنا ضمن فترة التأجيل على الراحة الإيجابية من خلال المشاركة بدورة الانتصار الثانية التي نظمها نادي تشرين، والمشاركة كان هدفها ترفيهياً، لعبنا عدة مباريات، وحافظنا على العامل البدني والروح المعنوية العالية للفريق.

صفوف وجاهزية

إلى أي مدى وصلت جاهزية الفريق؟

على الصعيد الفني نحن جاهزون بنسبة 70 بالمئة، وبدنياً فريقنا بجاهزية تامة، ومن خلال المعسكرات التي أقمناها مرتين باللاذقية والمباريات الاستعدادية التي لعبناها وبلغت 18 مباراة فقد وصلنا إلى قناعة تامة باللاعبين القادرين على تمثيل الفريق بالدوري وجميعهم تواقون لتقديم الأداء الجيد وتحقيق النتيجة المفيدة.

هل صفوفكم مكتملة، وما قصة العقم الهجومي؟

صفوفنا كاملة بنسبة كبيرة، ولدينا مهاجمون موهوبون قد تنقصهم الخبرة، عقودنا جاءت متوافقة مع ميزانية النادي، وهناك لاعبون هدافون طلبوا مبالغ كبيرة بالغوا فيها كثيراً، ونحن لا نقبل أن نكون رهن الأسعار الباهظة غير المعقولة.

أسلوبنا الذي سنتبعه بالدوري سيتيح لأكثر من لاعب أن يكون هدافاً، والعقم الهجومي هو داء الكرة السورية، لا يهم من يسجل لأن الأهم أن تقدم أداء جيداً وتحقق النتيجة المرجوة.

يمكن أن نذكر أن العقبة المهمة التي تعترضنا تتمثل بغياب الملاعب التدريبية الجيدة والملائمة، فتمريننا على ملعب الفيحاء الفرعي لا يلبي المطلوب لصغر مساحته، وهذا أمر يقلقلنا على الدوام.

موقع وتوقع

ما الموقع الذي ترى فيه كرة الشرطة؟

سنكون بإذن الله من فرق المقدمة ولن نكون أسيري مواقع المؤخرة، نحتاج إلى التوفيق فقط، لنكون بين الكبار، ونسعى ليكون موسمنا الجديد جيداً بكل الاعتبارات، أداء ونتيجة وموقعاً.

كيف تصف لنا مباراتكم الأولى مع جبلة؟

قابلنا الفريق مرتين في جبلة واللاذقية بدورتي الولاء والوفاء والانتصار الثانية، فزنا بهدفين في الأولى وتعادلنا 1/1 في الثانية قبل الخسارة بالترجيح، وهاتان المباراتان كشفتا أوراق الفريقين وهو سلاح ذو حدين نأمل أن يكون بمصلحتنا.

فريق جبلة كبير يرافقه جمهور محب ومؤازر ويضم عناصر جيدة ومدرباً يعرف ماذا يريد، المباراة ستكون متكافئة، وسنسعى لبداية طيبة، فالفوز الأول في الدوري له نكهة خاصة ويمنح الفريق جرعة معنوية عالية، ونأمل أن تسير المباراة بشكل صحيح وأن يكون التوفيق حليفنا.

أجمل المواسم

كيف ترى الموسم الجديد ومن ترشح للبطولة؟

الموسم الجديد سيكون من أجمل المواسم الكروية نظراً لأن الفرق استعدت بشكل مبكر للدوري، وحافظت على طواقمها الفنية التي اختارت لاعبيها وهي ميزة كانت مفقودة في الدوري، إضافة إلى وجود نوعية جيدة من اللاعبين وخصوصاً أن الدوري سيسمح بأكثر من ثلاثين لاعباً عادوا من تجارب احترافية خارجية، ليس من الضرورة من دفع أكثر سيحمل لقب الدوري، هناك أكثر من خمسة فرق لها حظوظ واسعة بالمنافسة على اللقب، ولن يحرزه إلا الفريق الأكثر انضباطاً، والتزاماً، وصاحب النفس الطويل.

وأتمنى أن نجد منافسات عادلة ومباريات جميلة ترضي جمهورنا الذواق الذي هو فاكهة ملاعبنا.