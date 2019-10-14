تأسيس تحالف طيران وحزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم … موسكو والرياض توقعان على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار «أوبك+»

وقعت موسكو والرياض أمس الإثنين، على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار «أوبك+»، الاتفاق الذي يهدف لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وتم التوقيع بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض أمس في زيارة تستمر يوماً واحداً.

ووقع ميثاق التعاون من الجانب الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

إضافة لذلك وقع الجانبان حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم طالت مجالات مختلفة من التعاون بين البلدين، بدءاً من البتروكيميائيات وصولاً إلى السكك الحديدية.

وجرى التوقيع خلال فعاليات المنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال المنعقد على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض أمس.

كما حصلت 4 شركات روسية على رخص استثمارية لمزاولة الأعمال في السعودية، في مجالات البناء والتطوير العقاري وتقنية المعلومات والاتصالات والاستشارات الإدارية والهندسة المعمارية.

وجمع المنتدى أكثر من 300 مشارك، وضم مدراء ورؤساء كبريات الشركات من البلدين، وحضره أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلاً في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وخلال المنتدى تمت مناقشة مختلف مجالات التعاون مثل الطاقة والاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

إلى ذلك أعلن تحالف مستثمرين دوليين يضم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أمس في الرياض، عن تأسيس شركة رائدة في مجال ليزينغ الطائرات المدنية، وذلك بالتعاون مع شركاء من السعودية وأوروبا.

وشركة تأجير الطائرات التي ستنطلق تحت مسمى ROYAL، تحالف يضم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF، والصندوق السيادي السعودي PIF، إضافة إلى المجموعة المالية الألمانية KGAL GmbH & Co.

وسيتم ضخ استثمارات في الشركة المشتركة بأكثر من 600 مليون دولار، وفي إطارها سيتم إبرام عقود ليزينغ (تأجير تشغيلي) مع شركات طيران روسية وتزويدها بطائرات حديثة، وبفضل ذلك ستكون شركات الطيران الروسية قادرة على زيادة عدد الوجهات والرحلات المقدمة للركاب، بالإضافة لتحديث أسطولها.

وقال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف: «نتوقع أن تحتل الشركة مكانة رائدة في سوق النقل الجوي الروسي وسيسمح ذلك لشركات الطيران الروسية بتوسيع أسطولها بشروط ملائمة ما سيخلق مزايا إضافية للركاب».

ونظم المنتدى تحت إشراف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF والهيئة السعودية العامة للاستثمار SAGIA، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية SCISP.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية في روسيا، ففي العام 2015 أسس الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، حيث خصص الصندوق السعودي 10 مليارات دولار لاستثمارها في روسيا.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية أمس، بزيارة رسمية تستمر ليوم واحد التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.