فرقاطة الأميرال ماكاروف الروسية تجري تدريبات شرق المتوسط

نفذ طاقم فرقاطة الأميرال ماكاروف التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تدريبات بالذخيرة الحية في شرق المتوسط تخللها إطلاق صواريخ «كاليبر» المجنحة.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن قبطان السفينة أنطون كوبرين قوله للصحفيين: إنه تم اختبار جميع أسلحة السفينة في ظروف المعركة بشكل عملي بما فيها صواريخ «كاليبر» وأنظمة الدفاع الجوي مشيراً إلى أن سفناً من هذا الطراز قامت مراراً بمهام في البحر المتوسط.

وتبلغ حمولة هذه الفرقاطة نحو أربعة آلاف طن وهي قادرة على السير بسرعات تصل إلى 30 عقدة ومسلحة بصواريخ «كاليبر» و«شتيل 1» للدفاع الجوي ومدفعية وطوربيدات.