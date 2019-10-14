عقوبات أوروبية على تركيا بشأن عمليات تنقيب قبالة قبرص

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز في مياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماء في الوقت الحالي.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على «وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط».

ويمارس النظام التركي قبل عدة شهور عمليات تنقيب غير مشروعة قبالة السواحل القبرصية رغم تحذيرات السلطات القبرصية من مغبة تلك الأعمال التي تعتبر غير مشروعة ومخالفة لقواعد القانون الدولي.

وفي هذا السياق أصدر رؤساء الدول والحكومات الثلاث في مصر وقبرص واليونان الأسبوع الماضي بياناً ثلاثياً عقب القمة في مصر، جددوا فيه دعمهم الثابت لجهود قبرص للتوصل إلى حل للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن.

وطالبت الدول الثلاث في بيان مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

كما أدانت الدول الثلاث المحاولات التركية الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة (الجرف القاري) لقبرص، في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقاً للقانون الدولي.

وأعرب البيان عن رفض زيادة الوجود العسكري في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط.

وأدان رؤساء الدول والحكومات الثلاثة انتهاك المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجة الذي يتعارض مع القانون الدولي.

إضافة إلى ذلك، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الثلاثية مع قبرص واليونان: إن الممارسات الأحادية الجانب تضر بمصالح دول شرق المتوسط.

وفي سياق متصل تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التنقيب غير المشروعة قبالة السواحل اللبنانية بعيد اكتشاف حقول كبيرة من النفط والغاز داخل المياه الإقليمية اللبنانية التي يعود حق التنقيب فيها للسلطات اللبنانية حصراً، ما استدعى طلب حكومة لبنان تدخل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لوقف سلطات العدو عن تلك الممارسات.