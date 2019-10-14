اتجاه جديد للقضاء الأردني في تسليم المتهمين للعراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن «محكمة التمييز الأردنية أصدرت قراراً يؤسس لاتجاه جديد للقضاء الأردني في التعامل مع موضوع استرداد المتهمين العراقيين في الأردن».

وأضاف المجلس: إن «المحكمة أشارت في قرارها إلى أن ما ذهبت إليه محكمتا الاستئناف والدرجة الأولى الأردنيتان في عدم تسليم أحد المتهمين العراقيين بحجة عدم تبليغه، غير صحيح».

وأشار إلى أن «محكمة التمييز الأردنية رأت أن المتهم قد جرى تبليغه بوساطة النشر في الصحف اليومية»، وأن «الادعاء العام العراقي أكد أهمية هذا القرار، عادّاً إياه غرة التعاون بين مجلسي القضاء في العراق والأردن».

وأضاف: إن «الادعاء العام أشار إلى تأكيد السفارة العراقية في الأردن على ضرورة قيام وفد من القضاء العراقي بزيارة مجلس القضاء الأردني لغرض التباحث بشأن آلية مناسبة لاسترداد المتهمين العراقيين».