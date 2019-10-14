اليوم في التصفيات الآسيومونديالية … منتخبنا الأول بكرة القدم يلتقي غوام

يخوض منتخبنا الأول بكرة القدم بداية من الخامسة عصر اليوم المباراة الثالثة على طريق التصفيات الآسيو مونديالية، عندما يستقبل منتخب غوام المغمور على أرضية ملعب مكتوم بن راشد في إمارة دبي الإماراتية التي اعتمدناها أرضنا خلال التصفيات المشتركة، وكان نسور قاسيون حققوا الفوز في مستهل المشوار على الأراضي الفلبينية 5/2 الشهر المنصرم، ويوم الخميس الفائت فاز منتخبنا على ضيفه المالديفي في الإمارات 2/1 بعد أداء خجول رسم الكثير من إشارات الاستفهام، ولذلك تبدو الفرصة مواتية اليوم رغم غياب أحمد الصالح للإيقاف وعمر خريبين للإصابة، لنفض غبار الانتقادات التي طالت عناصر المنتخب وكادره الفني، فخصمنا اليوم خسر ثلاث مباريات وطرق مرماه 12 مرة مقابل تسجيله هدفاً يتيماً.

منتخبنا يتنافس مع نظيره الصيني على صدارة المجموعة الأولى ولكل منهما ست نقاط من مباراتين، وتحمل مواجهة غوام وهو المنافس 58 لمنتخبنا تاريخياً الرقم 86 لنسور قاسيون ضمن تصفيات المونديال والحصيلة 38 فوزاً مقابل 20 تعادلاً و27 خسارة والأهداف 181/99.