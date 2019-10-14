نواب: أقساط المدارس الخاصة غير معقولة.. ومصادرة الموبايلات من الطلاب مخالف للقانون … العزب من «الشعب»: رفع العلم السوري على 21 مدرسة في محافظة الحسكة

أثار الكثير من أعضاء مجلس الشعب العديد من القضايا المتعلقة بموضوع التربية منها تحسين الواقع المعيشي للمعلمين، وإيجاد حلول لأقساط المدارس الخاصة المرتفعة، إضافة إلى التطرق إلى بعض القرارات التي أصدرها وزير التربية منها مصادرة الجوالات الذي اعتبره البعض مخالفاً للدستور والقانون.

وخصص المجلس جلسته أمس لمناقشة أداء الوزارة فانتقد النائب نضال شريطي قرار الوزير المتضمن مصادرة الموبايل من الطالب، بقوله: نحن مع التشديد لكن لسنا مع مخالفة القانون والدستور فالمصادرة لا تتم إلا بقرار قضائي وحكم مبرم وليس بقرارات من السلطة التنفيذية.

ورأت زميلته زينب خولة أن هناك فوضى في المدارس الخاصة وخصوصاً من الناحية المالية فكل منها يأخذ حسب هواه، مشيرة إلى أنه يتم نقل طلاب من المدارس الحكومية إلى الخاصة والتسعيرة 75 ألف ليرة، في حين شدد النائب ساجي طعمة ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمعلم.

وأكد وزير التربية عماد العزب أنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية على 21 مدرسة في محافظة الحسكة وأنه تم التواصل مع مديرية التربية في المحافظة وتشكيل فرق عمل للتثبت فيها واستثمارها مباشرة.

وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس كشف العزب أن الوزارة بصدد إنجاز مشروع علمي رائد وهو نافذة تعليمية يتم تحميل الكتب على الموبايلات وتسجيل دروس على اليوتيوب للحد من الدروس الخصوصية.