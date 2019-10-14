برجك اليوم – الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تناقش أموراً مالية أو عقارية أو تفكر في طلب مساعدة أو قرض من البنك أو تدخل مشاريع شراكة والحقيقة أنك تشكو قلة الموارد المالية ويلزمك مزيد من السيولة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار جاذبيتك اليوم عالية وطاقتك كذلك وهذا يجعلك نجماً مميزاً وربما تتلقى الكثير من المديح، ودخول القمر إلى برجك يعطيك وضوح في الرؤية، وقد تبدأ مرحلة جديدة في حياتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تحكم بغضبك ولا تفتح دفاتر الماضي وتتذكر المآسي الماضية فتشعر بالمرارة، وتصبح أكثر عصبية وتصبح ردود فعلك أقسى، ما يستدعي انتباهك على أمورك الصحية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تدخل غمار الحب وتستمتع بالمحبة وبالمصالحات أو باللقاءات المفيدة والسعيدة، وعلى الأغلب يشدك الغريب والجديد وخاصة أن الظروف مناسبة للسفر أو للتغيير.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تعتبر أن كل كلمة موجهة ضدك فقد تثور لكرامتك أو تسمع كلاماً تتمنى الرد عليه بتسرع، وهذا ما لا أنصحك به فالعتاب لن يحل المشاكل وصدقني ستحله بالحوار والصبر.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول وقت التغيير إلى الأفضل قد حان فضاعف جهودك لأن الحظوظ مساعدة لتصل إلى هدفك، وقد تفرح ببعض العروض الجديدة أو الوعود من أصدقائك الذين تثق بهم.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول هذا اليوم تفهم أن الحب الكبير لا يقوم على العطاء والأخذ فقط بل على المشاركة، فأنت تتلقى الحب والمحبة وتفرح باهتمام المحيط وتعاطفه وقد تسافر وتشعر بالمحبة لكل من حولك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد يبدأ اليوم بتأجيل لأمور تمنيتها أن تحصل باكراً فلا تحكم أحكاماً قاطعة، لأن حولك حالة من التشنج أو صراع القوى كن هادئاً لتلافي أوضاع، قد تتأزم.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الأيام جيدة فيها مسؤوليات إضافية وعمل كثير وكأنك تدخل ورشة إصلاح وتأهيل لأمورك العملية بدءاً من فريق عملك وانتهاءً بأثاث العمل أو مستلزماته وقراراتك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني ابتسامة فرح تلوح على وجهك حتى لو لم يكن هناك إنجاز على الأرض، فأنت ترضي جميع الأطراف والأمل يرافقك والأجواء مشجعة وتسعد لأفراح شخصية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ابتعد عن بعض الشكوك لأنك قد تساير أوضاعاً طارئة فلا تقدم على خطوة من دون تحضير، فالفترة باردة قليلاً في العواطف فكن متحفظاً ولا ترتكب حماقات خاصة صحياً.