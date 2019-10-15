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أغنية وضحك هستيري في مراسم دفن

| وكالات

الأربعاء, 16-10-2019

انقلب حزن أقارب المتوفى في مقاطعة كيلكيني في إيرلندا إلى ضحك ومرح بعد سماعهم أغنية وصراخ فقيدهم من القبر.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» بأن شاي برادلي، المحارب القديم في القوات المسلحة الإيرلندية، توفي بعد أن كان يعاني من المرض خلال فترة طويلة.
وخلال مراسم دفنه وإنزال التابوت إلى القبر، سمع صوت طرق على التابوت الخشبي وصوتاً يصرخ «أين أنا عليكم اللعنة؟ أخرجوني من هنا. الظلام دامس هنا. هل هذا كاهن؟ أنا شاي! أنا في الصندوق، هنا أمامكم، لقد مت». جعل هذا جميع المشتركين في جنازته يصابون بضحك هستيري، إلى أن سمعوا من القبر أغنية «لقد اتصلت من أجل توديعكم».
وقد وضحت أندريا، ابنة برادلي ما حصل بقولها، إن أباها قبل وفاته سجل رسالة صوتية. وقد تم إعادة قراءتها عبر المكبرات. وتضيف لعل الفقيد يكون سعيداً جداً إذا عرف كم عدد الأشخاص الذين أضحكهم.

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