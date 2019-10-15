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طلب من زوجته قبلة فقطع لسانها

| وكالات

الأربعاء, 16-10-2019

حاول زوج هندي في مقاطعة جاهو بورا قطع لسان زوجته بسكين بعدما طالبته خلال مشاجرة جرت بينهما بالبحث عن عمل.
وذكرت صحيفة «ديلي ستار»، البريطانية أن السيدة أبلغت الشرطة المحلية بأن زوجها قام بإهانتها بشدة بعدما رفضت إعطاءه نقوداً، وأنها حاولت كثيراً مساعدته من أجل الحصول على عمل أو البدء في مشروع صغير ولكن من دون جدوى، حيث كان يندلع الشجار بينهما في كل مرة. وأوضحت أن زوجها قبل أن يقدم على فعلته تودد لها وقال إنه يريد تقبيلها وبعدها نزع سكيناً بين طيات ملابسه وقام بإصابتها بجرح شديد في لسانها، وهو يحاول قطعه ولاذ بالفرار.

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