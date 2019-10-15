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سر «ديمومة الشباب»

| وكالات

الأربعاء, 16-10-2019

يحتفظ الإيطاليون بشباب دائم فما سر طول أعمارهم؟ ولماذا تحتل إيطاليا مرتبة متقدمة بين الدول في هذا المجال؟ حيث متوسط عمر الرجال 81 سنة والنساء 85 سنة.
للإجابة على كل ذلك يفيد موقع بأن خبراء التغذية الإيطاليين ينسبون سبب احتفاظ مواطنيهم بـ «شباب دائم» وارتفاع متوسط أعمارهم إلى النظام الغذائي الصحيح المتبع في بلادهم والمتميز بجودة المواد الغذائية.
فقد اتضح أن الإيطاليين يهتمون جداً بنوعية المواد الغذائية التي يتناولونها، ونظامهم الغذائي غني بالبروتينات وفيتامينات A و E وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. إضافة إلى هذا لا يفرطون في تناول المشروبات الكحولية ولا الغازية المحلاة ولا يدخنون ويفضلون تحضير طعامهم من المواد الأولية المحلية.
واستناداً إلى هذا، ينصح خبراء التغذية، كل من يرغب في الحفاظ على نضارة جسمه وإطالة عمره، ولا يريد مواجهة الموت المبكر، أن يتناول ما لا يقل عن 1.1 غرام من البروتينات لكل كيلوغرام من وزنه، للحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم. كما ينصحون بتناول المنتجات الغذائية والخضراوات الغنية بحمض الفوليك.
ويؤكد خبراء التغذية، ضرورة تناول وجبة الإفطار، وتناول حفنة من المكسرات وقدح عصير الغريب فروت الأحمر الطازج.

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