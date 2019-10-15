الموت يغيب الروائي إبراهيم جديد

غيب الموت الروائي إبراهيم بركات جديد عن عمر ناهز الخامسة والثمانين عاماً إثر معاناة من المرض.

الروائي إبراهيم جديد صاحب رواية «حياة متدرج» التي يروي فيها قضايا الكفاح والعمال والفقراء عبر سنين طويلة بأسلوب بنيوي يحتوي كل أسس الرواية التي تميزت بحبكة وحدث شائقين.

وللراحل أيضاً رواية «شجاعة امرأة» يسعى فيها لأن تأخذ المرأة دورها بالحياة ولتكون إلى جانب الرجل في كل ما يقوم به من واجبات إنسانية إضافة إلى ما تمتع به من أسلوب ثقافي شامل لا يؤمن إلا بوحدة الوطن وبالنظرة الشاملة التي لا تفرق بين بيئة وأخرى.