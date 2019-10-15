حوايني: النواعير جاهز … الشمالي: الطليعة يعاني

أكد المدير الفني لكرة النواعير الكابتن خالد حوايني أن فريقه بات على أتم الاستعداد لخوض غمار الدوري، طبعاً ضمن المعطيات التي توفرت للفريق حسب حديثه، مشيراً إلى أن إدارة النادي ساندت الفريق بشكل كبير منذ البداية وقمنا بالتعاقد مع مجموعة كبيرة، ومع مرور الوقت ومن خلال الاختبارات البدنية والفنية قمنا بفسخ عقود البعض بالتراضي ودون منغصات، وبالفعل نجح هؤلاء اللاعبون بالانضمام لأندية أخرى، ومنهم محمد كنيص وسليمان سليمان وعبد الكريم فتيح وفي الأيام القليلة الماضية فسخنا عقود كل من زكريا قدور وملهم أبوتايه وطارق صاري، في حين غادرنا أحمد عكعك لنادي عمال حماة على سبيل الإعارة.

وتابع الحوايني أن كادره الفني يسعى لتدعيم فريق الرجال ببعض لاعبي الشباب المميزين والذين سيشكلون إضافة كبيرة وقد وضعنا خطة عمل لموسمين متتاليين وبعدها سيكون فريق النواعير جل عناصره من أبناء النادي، وفي ختام حديثه أوضح أن النواعير سيظهر بشكل مختلف عن المواسم السابقة وقد نكون بعيدين كل البعد عن الضجيج الإعلامي ولكن نحن مقتنعون بعملنا بشكل كبير وننتظر التوفيق.

في الجانب الطلعاوي أكد مدرب الفريق عمار شمالي أن فريقه لم يصل بعد للمستوى المطلوب ولكن تعاون والتزام اللاعبين ساعدانا إلى حد كبير في سير العملية التدريبية، الجميع يعرف أن نادي الطليعة تأثر بشكل واضح بفعل أزمة إدارية ومالية عصفت بشكل مباشر بفريق الكرة وقد تجاوب اللاعبون لمطالبنا بعدم المغادرة وتحسنت الأمور تدريجياً بعد عودة المهندس خالد زكية ومع ذلك لازال الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز، ننتظر بعض اللاعبين ممن سيفسخون عقودهم مع أنديتهم، قد نحتاج ثلاثة لاعبين.

على العموم عملنا ضمن إمكانيات ضيقة ومع ذلك حاولنا الوصول للجانب المعنوي عند اللاعبين ونجحنا، وهم في حالة جيدة ولمسنا ذلك من خلال المعسكر الذي أقمناه بدمشق، صحيح أنه جاء في وقت متأخر لكن فوائده كانت ظاهرة، لم نهتم لنتائج المباراتين أمام الفتوة والجيش وإنما حاولنا زيادة دقائق المشاركة للبدلاء وهذا جلّ تفكيرنا، سندخل معترك الدوري بجاهزية متوسطة وسنرتقي تدريجياً مع مرور الوقت.