40 حريقاً في مناطق عدة في اللاذقية … القادري لـ«الوطن»: عقوبات رادعة لمفتعلي الحرائق ولجان في المحافظات لتقدير الأضرار … السالم: لجان مختصة للتحقيق في أسباب اندلاع الحرائق

أكد وزير الزراعة أحمد القادري لـ«الوطن»، أن الوزارة تتعامل حالياً مع الحرائق ونهايات الحرائق في ريف اللاذقية، مشيراً إلى وجود لجان مختصة لتقدير الأضرار الناجمة عنها.

وخلال تفقده عمليات إطفاء الحرائق في اللاذقية، أكد القادري وجود عقوبات رادعة لكل من يسبب الحرائق في بلدنا، لافتاً إلى أن هناك خبراء ولجاناً مختصة في المحافظات ستعمل على تبيان أثر الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية.

من جهته أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن»، أنه تمت السيطرة على 90% من الحرائق في ريف المحافظة، مشيراً إلى مؤازرة أهالي المناطق للجهات المعنية بعمليات الإطفاء وتضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية ما ساهم بالحد والتخفيف من الأضرار بشكل كبير.

كما لفت السالم إلى مشاركة جميع آليات مؤسسات الدولة في اللاذقية بعمليات إخماد الحرائق، ومنها صهاريج وتركسات وسيارات إطفاء، مع الاستعانة بسيارات إطفاء من محافظتي حماة وطرطوس.

وأضاف السالم: إنه وخلال الساعات الماضية نشب 40 حريقاً في مناطق عدة في المحافظة، منها في القرداحة وجبلة وصولاً إلى أطراف المدينة، مشيراً إلى أن الرياح الشديدة ساهمت في انتشارها إضافة إلى وعورة التضاريس ما أدى إلى صعوبة في الوصول إلى مناطق اندلاعها.

وعن حقيقة أن الحرائق مفتعلة، أشار محافظ اللاذقية إلى تشكيل لجان مختصة للتحقيق في أسباب اندلاع الحرائق، مشيراً إلى التركيز حالياً على متابعة عمليات الإطفاء في أحراج المصيص والسراج وعنابيب وفرزلا.

من جهته، قال مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية منذر خيربك لـ«الوطن»: إنه تمت السيطرة على معظم الحرائق لتدخل حالياً مرحلة التبريد، مضيفاً: إنه يتم العمل على تطويق الحرائق في الأحراج منعاً من امتدادها.

وبيّن خيربك أنه وبفضل جهود جميع عناصر وزمر الإطفاء في المحافظة وفرق الإطفاء المؤازِرة من المحافظات الأخرى، تمت السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت أمس الأول -حتى ساعة إعداد الخبر-، مشيراً إلى تركيز الجهود في الوقت الحالي على الحرائق ما بين قرى مصيص وفرزلا والشويخة وعنابيب في ريف القرداحة.

قائد فوج الإطفاء الرائد مهند جعفر أكد لـ«الوطن» السيطرة على جميع الحرائق في المحافظة باستثناء حريق فرزلا الذي يتم التعامل معه حالياً وتطويقه منعاً لامتداده، لافتاً إلى السيطرة الكاملة على عدة حرائق منها حريق في بلدية دير حنا، وحريق وادي القلع في ريف جبلة، وحريق البويتات في القطيلبية وحريق القبو في بلدية الصنوبر.

وطالب جعفر، الأهالي القاطنين في ريف اللاذقية بعدم تنظيف أراضيهم أو التخلص من القمامة المجمعة بالقرب من منازلهم عن طريق الحرق، مشدداً على ضرورة توخي الحذر واستمرار التعاون مع الإطفاء والجهات المعنية كافة.