200 مستوطن يقتحمون الأقصى والعدد مرشح للارتفاع … الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي اليوم وغداً بحجة الأعياد اليهودية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم، رئيس سدنته حفظي أبو سنينة لــ«وفا»: إن سلطات الاحتلال أعلنت إغلاق الحرام منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، وحتى الساعة العاشرة من مساء الخميس، للسماح للمستوطنين باقتحامه، وتدنيسه وأداء شعائرهم التلمودية فيه احتفالاً بعيد العرش.

وعزز الاحتلال من حضوره عند البوابات والحواجز المحيطة بالحرم، ونشر حواجز عسكرية إضافية، وشدد من إجراءاته في البلدة القديمة وعرقل دخول المواطنين القاطنين في محيط الحرم إلى منازلهم.

يذكر أن الاحتلال قسّم الحرم الإبراهيمي الشريف عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين في 25 شباط عام 1994، وارتقى خلالها 30 شهيداً كانوا يؤدون صلاة الفجر، إلى قسمين، خصص الجزء الأكبر منه للمستوطنين.

وتتزامن عمليات الإغلاق مع اقتحام 200 مستوطن، صباح أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وذلك بحجة الاحتفال بعيد «العرش اليهودي».

وحسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، ونفذ خلالها المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُكذوبة «الهيكل المزعوم»، وسط توقعات بارتفاع عددهم.

وكانت جمعيات استيطانية قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى، بالتزامن مع «عيد العرش».

ونصب مستوطنون، أمس منصة في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وخياماً في منطقة «عين فرعا» الأثرية غرب المدينة.

وأفاد مراسل «وفا» بأن عشرات المستوطنين نصبوا المنصة والخيام لإقامة احتفالات لمناسبة عيد العرش اليهودي.

وفي السياق، قال منسق اللجان الوطنية جنوب الخليل راتب جبور لــ«وفا»: إن عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال المدججين بالسلاح اقتحموا قرية شعب البطم جنوباً، وتسببوا بحالة رعب للمواطنين هناك.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه، إلى جانب منع رفع الأذان عبر سماعاته في كثير من الأوقات.

من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 4 فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وقرية دير أبو مشعل في رام اللـه واعتقلت 4 فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية من خلال التضييق على الفلسطينيين ونصب الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى وشن حملات الاعتقال اليومية بقصد تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إلى ذلك أصيبت فلسطينية بحالة اختناق جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليها في الضفة الغربية.

وأشار مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة «وفا» إلى أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على سيدة فلسطينية في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس ورشوها بغاز الفلفل ما أدى إلى إصابتها بالاختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم أمس في مدينة رام اللـه في الضفة الغربية.