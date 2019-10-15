تواصل عودة المهجرين من الخارج و3 آلاف سلة غذائية للأهالي في محجة

بالترافق مع تواصل عودة المهجرين السوريين في الخارج إلى البلاد، أوصلت منظمة «الهلال الأحمر العربي السوري» دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى الأهالي في بلدة محجة في ريف درعا.

وأفاد «المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين»، في نشرة له أمس، حسب موقع قناة «العالم»، بأن «951 لاجئاً عادوا خلال الـ24 ساعة الماضي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية» من دول الجوار.

وأوضح المركز: من بين هؤلاء 367 مهجراً عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ إضافة إلى 584 مهجراً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير أراضي مدينتي جاسم والحارة في ريف درعا ومدينة دوما في ريف دمشق من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 38 عبوة قابلة للانفجار.

يأتي تواصل عودة المهجرين السوريين من الخارج بالترافق مع انتصارات كبيرة يحققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، وتطهيره لمعظم الأراضي السورية من التنظيمات الإرهابية.

وتترافق عودة المهجرين السوريين من الخارج، مع توجه الجيش العربي السوري إلى شمالي البلاد للتصدي للعدوان التركي.

على خط مواز، أوصل فرع منظمة «الهلال الأحمر العربي السوري» في درعا أمس دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى الأهالي في بلدة محجة في ريف درعا مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وذكر رئيس فرع المنظمة في درعا أحمد المسالمة في تصريح نقلته وكالة «سانا»: إن المساعدات الغذائية المحمولة ضمن 4 شاحنات عبارة عن 3 آلاف سلة غذائية ومثلها من الدقيق تستفيد منها نحو 3 آلاف عائلة في بلدة محجة في الريف الشمالي.

واستكمل فرع «الهلال الأحمر» في الثامن من الشهر الجاري إيصال 14279 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى الأهالي في مدينة نوى في ريف درعا الشمالي الغربي.