برجك اليوم – الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان سيحمل هذا اليوم تفكيراً في سفر يغذي مواردك ويمنحك المكاسب المادية، لذلك أنبهك إلى أمورك المالية فقد يقل دخلك وتكثر احتياجاتك أو مصاريفك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت اليوم محبوب ومرغوب من الأصدقاء أو الرؤساء وتبحث في الجديد، وقد تحس بتغير على صعيد العاطفة أو الأعمال وهو قطاف لجهود الأيام السابقة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت نزق متأفف وعصبي وقد يخيب الواقع أملك وقد تميل إلى الحزن أو إلى الدراما، وتخترع مئة أمر لتضايق نفسك أو حساسية غير مبررة وقد يتملكك الإحساس أنك تعود لنقطة الصفر.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تتمتع بعلاقات ودية ومحبة ممن حولك أو تتعرف على غرباء متفائلاً بالجديد، واليوم للقاءات مثمرة ولعلاقات جيدة وأنت ممتلئ بالنشاط للتعارف واستقبال الضيوف.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تغَلب على أي معوقات حولك ولا تنسحب من المشاكل لو وجدت بل حاول مواجهة المشاكل بحلها، وقد ينتابك الضيق من بعض التصرفات غير المنطقية ما يجعلك عصبياً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تتوضح أمامك الرؤية وتزدهر الاتصالات والحوارات والاجتماعات والسفر، وقد تهتم لقضية تخص أحد الأبناء أو أحد المقربين وتفرحك الأخبار أو العروض الجديدة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تنتقل إلى مرحلة جديدة في حياتك العاطفية والأسرية وهو شهر للأفراح بامتياز، سواء أكان بسبب ارتباط أو بسبب فرح في محيطك العائلي أو حتى تغيرات ومحبة في العمل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني المشاكل حولك والأزمات ستحل لو نظمت أمورك فقد تعاني اليوم صعوبة في التفاهم، وقد تعاني أحداثاً ليست من صنعك ولا تملك شيئاً لوقفها فأنت تفتقد اليوم للرقة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تأتي إلى عملك باكراً وتتحمل مسؤولياتك مؤمناً بما تفعل معتمداً على أصدقائك، ولكنك تشعر بحالة من عدم الرضا أو تشعر بالإحباط نتيجة عملك الكثير والتقدير القليل.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اليوم توضع أفعالك في مكانها اللائق فالمحيط يقدر ما تفعله ويكتشفون مواهبك، ولتثبت لنفسك وللمسؤولين عن عملك أنك الأفضل وأنك شخص يعتمد عليه ومدعاة للثقة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط احرص على مواعيدك وابتعد عن الضغائن والعصبية وخاصة أنك ستكون عصبياً، فاليوم متعب والأخبار ليست على مستوى الجهد المبذول فاحذر التأجيل والمشاكل.