«الشعب» يقر مشروع قانون تعديل اسم وزارة التعليم العالي بإضافة البحث العلمي

أثار مشروع القانون الخاص بمهام وأهداف وزارة التعليم العالي والبحث العملي جدلاً كبيراً في مجلس الشعب في بعض مواده وخصوصاً الخلاف بالمادة الثالثة من المشروع المتعلق بمهام الوزارة وشطب الفقرتين «ألف وباء» منها وهما «رسم السياسات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي» باعتبار أن الوزارة تقترح وتنفذ هذه السياسات ولا ترسمها «حسب بعض أعضاء المجلس».

ورغم هذا الجدل الواسع الذي استغرق أكثر من ساعتين حول مشروع القانون إلا أن المجلس في جلسته المخصصة لمناقشته وافق عليه كما ورد من اللجنة ليصبح قانوناً ويتغير بموجبه اسم وزارة التعليم العالي ليصبح التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن هدف الوزارة هو تنفيذ سياسة الدولة ويجب إبرازه بشكل واضح، ضارباً مثلاً لا يمكن تحديد الاستيعاب الجامعي من دون أن أعلم ما الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة في الدولة.

ونصت المادة الثالثة التي وافق المجلس عليها أنه تتولى الوزارة رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.