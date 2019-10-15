أخمدت في حمص وطرطوس و10 بالمئة منها مازالت في اللاذقية.. القادري: عقوبات رادعة للمفتعلين … 80 حريقاً ضربت أرياف أربع محافظات

بلغت عدد الحرائق التي اندلعت في أرياف محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس وحماة نحو 80 حريقاً، واستطاعت أفواج الإطفاء إخمادها في حمص وطرطوس والسيطرة على 90 بالمئة من حرائق اللاذقية وما زالت حتى تاريخ إعداد الخبر تخمد حريق اندلع في ريف حماة.

وأكد وزير الزارعة أحمد القادري وجود عقوبات رادعة لكل من يسبب الحرائق في البلاد، لافتاً إلى أن هناك خبراء ولجاناً مختصة في المحافظات ستعمل على تبيان أثر الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية.

وفي تصريح لـ«الوطن» خلال تفقده لعملية إخماد الحرائق في ريف اللاذقية كشف القادري أنه تم تشكيل لجان مختصة لتقدير الأضرار الناجمة عنها.

وأكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن» أنه تمت السيطرة على 90 بالمئة من الحرائق في ريف المحافظة وعددها 40 حريقاً، مشيراً إلى مؤازرة أهالي المناطق للجهات المعنية بعمليات الإطفاء.

وفي حمص أكد قائد فوج إطفائها العقيد عثمان جودا لـ«الوطن» أنه تمكنت وحدات فوج الإطفاء من إخماد جميع الحرائق الكبيرة التي نشبت في الجبال والوديان والمناطق الحراجية.

وفي حماة نشب حريق ضخم في الغابات الحراجية في المنطقة الفاصلة بين الغاب ومصياف وتحديداً ما بين موقعي عين الجرن ودير شميل، وحتى ساعة إعداد هذه المادة كانت فرق الإطفاء تعمل على إخماده.

وبيَّنَ مدير مركز إطفاء منطقة مصياف مدين العلي لـ«الوطن» أنه من المبكر الحديث عن حجم المساحات والأضرار التي خلفتها النيران، فلن نستطيع تقديرها حتى تخمد النيران، وتكشف لجان مختصة على مواقع الحريق لتحدد أسبابه وحجم أضراره.

وبلغ عدد الحرائق في طرطوس 36 حريقاً، منها 21 زراعياً و15 حراجياً، فأكد رئيس دائرة الحراج في زراعة طرطوس حسن ناصيف أنه تم إطفاء جميع الحرائق بمساعدة الجميع بمن فيهم فوج الإطفاء والدفاع المدني وبعض الجهات الأخرى من خلال آلياتها كالخدمات الفنية وفرع التنمية الزراعية والتشجير المثمر.

وأشار ناصيف إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن الحريق في هذه الغابة والعديد من الحرائق الأخرى انطلقت من أراض زراعية إلى الحراج، مؤكداً أنه وحالياً عناصر الضابطة الحراجية تقوم بمتابعة الإجراءات للتحقق وكتابة الضبوط ومعرفة المساحات المتضررة وعدد الأشجار المحروقة من الأراضي الزراعية والغابات.