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فتاة تنام بشعر مستعار لإخفاء الصلع

| وكالات

الخميس, 17-10-2019

ظلت فتاة أميركية من مدينة نيويورك تنام بشعر مستعار مدة ستة أشهر لإخفاء إصابتها بالصلع عن حبيبها.
وتفيد صحيفة « ذا صن» بأن الفتاة آبي أندرو (24 سنة) بدأ شعرها يتساقط عندما كان عمرها عامين فقط، حينها اعتقد الأطباء أنها مصابة بمرض الثعلبة البؤرية، ومع تقدمها بالعمر توسعت مساحة الصلع أكثر فأكثر. هذا الأمر جعلها تخجل من مغادرة المنزل، إلى أن اشترت باروكة الشعر المستعار.
وتقول الفتاة إنها لم تركب في أراجيح مدينة الملاهي حتى لا تطير الباروكة وينكشف أمرها. كما أنها تركت هواية السباحة لهذا السبب. وعندما تعرفت على شاب أخفت عنه حالتها حتى إنها كانت تنام بشعرها المستعار مدة ستة أشهر خوفاً من أن يرى صلعتها، وأخيراً قررت كشف سرها ليس له فقط بل للعالم أجمع، فنشرت صورها من دون الشعر المستعار في صفحتها بشبكة «فيسبوك» واعترفت أنها تعاني من مرض الثعلبة البؤرية.
وتقول آبي: لم تفزع صورتي من دون الشعر المستعار الشاب. وقد فوجئت بأن الكثيرين لم يهتموا للأمر، وتضيف على موقعها: يبدو أن الحياة قصيرة جداً لكي يقلق الإنسان من فقدان الشعر.
وبعد كل ما حصل بدأت آبي تدعم جميع الذين يعانون من مشكلة مماثلة على صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

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