ولادة طبيعية للإدارة النواعيرية

ترقب غير مسبوق خيَّم على أجواء الشارع الرياضي بحماة في اليومين الماضيين وبين الأحمر والأزرق ظهر اللون الرمادي فجأة ودون مقدمات وهذا ما أفرزه مؤتمر نادي الطليعة السنوي يوم الثلاثاء، الجميع كان ينتظر حضوراً مميزاً لنادٍ يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة ولكن لم يتجاوز عدد الحضور 50 شخصاً ولم تنطبق الشروط الانتخابية إلا على خمسة مرشحين فقط وهم تمام مراد آغا وحسان جزار ونديم رحمون ومصباح فاخوري وعبد الحميد شيخ فارس وكان المرشح الوحيد لرئاسة النادي المهندس خالد زكية وتمت إحالة تشكيل إدارة للنادي للجنة رباعية في حماة، وقد ينضم للإدارة العضو السابق محمود علواني بعد أن أحضر كتاباً بعد نهاية المؤتمر بشهادة تفوق رياضي بألعاب القوى.

وفي الجانب النواعيري تم تشكيل إدارة توافقية بالتزكية برئاسة عبد القادر مغمومة والسادة فيصل حوايني- هشام جولاق -وهبي كردي -ناظم عبد الرزاق -غسان حنيش- فادي مدني وعبد القادر قوجة والجدير ذكره أن فضل النايف المرشح الطلعاوي لم يحضر المؤتمر وكذلك المهندس مصطفى شعيرة، وهذا الأمر يدل على حالة انقسام كبيرة في البيت الطلعاوي وهذا ما أفرز ردود أفعال وحملة انتقادات واسعة بين جماهير الطليعة.

لمسة وفاء من تنفيذية السويداء

بمناسبة أربعين يوماً على رحيل النجم وسام بويحيى يلتقي قدامى منتخب سورية مع قدامى السويداء على أرض الملعب البلدي بالسويداء غداً الجمعة الساعة الواحدة ظهراً, وقد استكملت تنفيذية السويداء الإجراءات لإقامة هذه الاحتفالية بما يليق بالنجم الراحل وسيمثل قدامى المنتخب:

رضوان الأزهر، أحمد عرابي، وليد أبوالسل، جورج خوري، ماهر السيد، بشار الشريف، محمد عمر، أحمد الشعار، علي دياب، أحمد عزام، رجا رافع، وليد شريف، رائد كردي، غسان العلي، هيثم شريف، ويمثل السويداء: ناهي أبوعاصي، عصام هنيدي، وجيه بويحيى، نبيل حميدان، منير مقلد، حمد البدعيش، مفيد حاتم، وجيه بوحمدان، عماد دويعر، عدنان أبوراس، هندي السلمان، علي مهنا، منير الأشقر، يحيى الخالد، فيصل الشحف، إسماعيل الباسط، جهاد بكري، بسام عقل، ناصر النجار، هيثم عامر، فادي أبوشقرا، ماهر بويحيى (نجل الفقيد).