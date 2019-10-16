الفتوة قبل الانطلاقة.. الحالة المعنوية مرتفعة.. وزين وعادل خارج القوائم

قبل نحو 72 ساعة من انطلاق الدوري الجديد الذي يستهله أزرق الدير العائد بعد لموسمين باستقبال الساحل تبدو الأجواء داخل النادي في حالة استقرار مع ارتفاع الروح المعنوية للاعبين إثر خروجهم من صدمة دورة الانتصار بتجاوزهم للطليعة في آخر مباراة استعدادية وإيفاء الإدارة بالتزاماتها المالية وانخراط كامل اللاعبين الموقعين وعدم وجود إصابات أو ظروف شخصية تمنع أحداً منهم عن التواجد في مباراة الأحد.

مسؤول الإعلام في الإدارة الزميل محمد العرسان وفي تصريح خاص بـ«الوطن» قال: مباراة الساحل تعتبر المرتكز الأهم لمسيرة النادي ونحن بحاجة ماسة للفوز بها كي نرسل إشارات اطمئنان لجماهيرنا التي نأمل أن تؤازرنا بكثافة، أي نتيجة غير الفوز سنعتبرها محبطة لنا وعلى هذا الأساس جميع أفراد الفريق مصممون على الظهور بالمستوى المعروف عنهم وتجاوز كل إرهاصات المرحلة السابقة.

وحول الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قال: الفريق لم يصل لمرحلة الجاهزية التامة وهو بحاجة لبعض الوقت خاصة أن الجهاز الفني الجديد جاء بوقت متأخر وعلينا الصبر قليلاً كي تصل المجموعة لنسبة جاهزية جيدة، الوضع مقبول ونحن نراهن بصراحة على عزيمة اللاعبين وإصرارهم وروحهم المعنوية أكثر من اعتمادنا على الجانب الفني ونأمل بتجاوز الساحل كي ننطلق إلى المباريات القادمة بثقة أكبر.

وحول جديد الفريق أجاب: جميع اللاعبين الموقعين سيتم رفعهم في اللائحة الأولية وسنترك ثلاثة أو أربعة كشوف فارغة للمراحل القادمة ولا جديد طرأ على صفوف الفريق بعد تعثر المفاوضات مع زين الفندي الذي اعتبرناه خارج حسابات النادي حتى الآن بسبب الفارق ما بين العرض المالي الذي قدمناه له والمبلغ الذي طلبه، وهذا الكلام ينطبق أيضاً على لاعب الوسط عادل العبد اللـه الذي حضر إلى تدريبات الفريق لكن لم يتم الاتفاق معه حتى الآن وهو أيضاً خارج الحسابات.

العرسان ختم تصريحه بالحديث عن الترميم الأخير لمجلس الإدارة الذي حدث أثناء المؤتمر السنوي بالقول: الإدارة الجديدة دخل إليها عدد من الداعمين الذين وعدوا بالتبرع ومنهم من كان على استعداد للدعم الفوري لكننا ارتأينا تأجيل هذا الموضوع لما بعد مباراة الساحل، حيث سنقوم بتقسيم المبالغ الآتية للالتفات لقواعد النادي الموجودة بدير الزور ولفريق الشباب المشارك بدوري الدرجة الأولى بالإضافة لما نحتاجه لفريق الرجال.