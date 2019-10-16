شكران مرتجى وباسم مغنية يدافعان عن سلافة معمار … نادين الراسي ونادين نجيم متعاطفتان مع طفلة.. ومحمد رمضان يسبب أزمة في مصر

بدت منشورات النجوم هذا الأسبوع شحيحة للغاية، وبدا البحث عنها يحمل الكثير من الصعوبة مع انشغال الكثير من الفنانين بأعمالهم الدرامية والموسيقية وإلى التفاصيل:

صبية وقمر

انتقدت إحدى الصحفيات اللبنانيات النجمة السورية سلافة معمار، وعلى الفور دافعت عنها النجمة شكران مرتجى: «سلافة معمار صبية وقمر وموهوبة، ونجمات سورية كتار بس الحرب جارت علينا، مو ذنبنا أن الحرب طالت كل شيء وأنا أكبر من سلافة وما صرت خمسين، وآخر عمل أبدعت فيه مسافة أمان، كل المحبة لكل النجمات من أي بلد, الموهبة لا هوية لها».

بدوره الفنان اللبناني باسم مغنية أعاد نشر تغريدة شكران، وكتب: «سلافة معمار بالفن والشطارة والموهبة، ايه صحيح عمرها كتير كبير أكتر من ١٠٠ سنة».

بالسلامة

فاجأت الإعلامية اللبنانية ألين وطفة متابعيها بنشر أول صورة لها وهي حامل، وبدت فيها وكأنها على وشك الولادة.

وتعليقاً عليها كتبت: «أبقينا الأمر سراً لبعض الوقت وتمكنا من إخفائه لأطول وقت ممكن، طفل سيأتي ولا يمكنني الانتظار لكي أحمل المخلوق الصغير الذي ملأت ركلاته حياتي بالفرح».

وأضافت: «هل هو صبي أم بنت؟ سيكون هذا مفاجأة لكم».

وتمنى الجميع لها ولادة سليمة وصحة جيدة، وكان من أبرزهم الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيمي صياح التي كتبت: «ألف مبروك، سعيدة لأجلك ألين، خلقة كاملة أهم شي».

أزمة كبيرة

لم يكن الممثل المصري محمد رمضان يتوقع أن مقطع الفيديو الذي نشره وهو يقود طيارة سوف يسبب أزمة كبيرة داخل وزارة الطيران المدني في مصر، ولكن هذا ما حدث بعد انتشار المقطع وهو يجلس بجوار طيار ويساعده في قيادة طائرة، ما أثار موجة من الغضب داخل وزارة الطيران.

الأزمة تطورت بشكل كبير حيث تم إيقاف الطيار ومساعده عن العمل وتحويلهما للتحقيق لأن ما فعلاه بالسماح لرمضان بدخول كابينة القيادة وتجربة الإقلاع بالطائرة يعد مخالفة كبيرة لقواعد الأمن بالطيران ويحاسب عليها القانون.

الصبر يارب

نشرت الفنانة المصرية آيتن عامر تغريدة عبرت بها عن حزنها وإحباطها، بسبب عدم قدرتها على إكمال برنامج الحمية الخاص بها، دون المعاناة التي تواجهها أثناء حرمانها من نوعية الأكل التي تحبها.

وقالت: «هو كان لازم الشوكولا تكون بتخّن يعني؟ الصبر يا رب أنا محبطة جداً حقيقي».

وحرصت على توجيه الجمهور ونصحهم لاستخدام نظام غذائي يومي؛ لمساعدتهم على فقدان الوزن أيضاً وتشجيعهم وتشجيع نفسها.

الفيشاوي يعود

منذ وفاة جدها الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي وظهور أزمة رجوعها إلى مصر بسبب حكم المحكمة الذي حصل عليه والدها أحمد الفيشاوي بعدم رجوعها إلى لندن مرة أخرى، أصبحت لينا الفيشاوي واحدة من الذين يتفاعل معهم متابعو النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً أصبحت تتفاعل مع متابعي حسابها على إنستغرام بكثرة، وأصبح الكثيرون من محبي جدها، يتابعون آخر أخبارها، واعتادت هي ‏استخدام خاصية القصص المصورة للحساب، لتلقي أسئلة المتابعين والرد عليها. ‏

ومؤخراً تلقت لينا طلباً بوصف جدها الراحل فاروق الفيشاوي، فوصفته قائلة: «لقد كان طيباً وكريماً، كانت لديه روح ‏شابة ومرحة، لم يفشل يوماً في إضاءة المكان بحضوره، لن يُنسى أبداً، لما تركه من أثر وتأثير في كل شيء ‏وكل شخص، وأضافت إنها لا تزور مصر غالباً. ‏

وأعلنت أنها بصدد تدشين حساب رسمي على إنستغرام، باسم جدها الراحل، ‏لأنه لم يمتلك واحداً من قبل. ‏

رجعنا للشغل

عبرت الفنانة المصرية سوسن بدر عن سعادتها بالعودة إلى فنها ومواصلة نشاطها التمثيلي من جديد بعد وعكتها الصحية الأخيرة وإجرائها لعملية جراحية في مفصل الركبة.

وعلقت قائلة: «وتاني تاني رجعنا للشغل تاني، ألف الحمد والشكر ليك يارب، بروفات مسلسل جديد ادعولنا».

وحرص عدد من النجمات على الترحيب بعودتها، ومنهن منى زكي، التي كتبت لها: «الحمد لله على سلامتك حبيبتي».

فعل الخير

كشف المذيع رامي رضوان أحد المواقف الإنسانية لزوجته الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، بعد استجابتها لطلب متابعيها لتحقيق حلم طفل مريض بالسرطان بأن يقابلها.

وقال: «‏كتير بعتولي ولدنيا البوست ده، ودنيا كالعادة ما تأخرتش، قابلت محمد ولعبوا وهزروا ربنا يباركلك حبيبتي، ويقدرك على فعل الخير دائماً وإسعاد الناس».

وتابع: «ويحبب فيكِ خلقه، شكراً على سعيك لفعل الخير، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يا رب».

الخير لتونس

علقت الممثلة التونسية ​هند صبري​ على فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية التونسية، وعلقت قائلة: «بالأمس اختار شعبنا التونسي في صورة ديمقراطية كسبت احترام العالم السيد قيس سعيد، لا صوت يعلو فوق صوت الشعب. علينا جميعاً أن نتحد خلف هدف واحد هو تقدم الشعب التونسي والدفاع عن مكاسبه ومؤسساته في كل المجالات، ندعو اللـه أن يوفق الرئيس والبرلمان فيما فيه الخير لتونس، عاشت تونس حرة».

تعاطف

عبّرت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ عن غضبها بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فتاة صغيرة وهي تصرخ رافضة الذهاب مع والدها ومتوسلة عدم إبعادها عن والدتها، وذلك بعد أن تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأعادت نشره وعلقت عليه: «بعدو حبُّن معنا ولو مهما غيابُن وجعنا، اللـه كريم بيجمعنا، آمين يا رب، ما ننسى عدالة السّماء مجدداً.. كيف ممكن أب موزون يحرم طفلة من أمها؟ ما بعرف شو الأسباب ولا بدي أعرف.. بس هالبنت اللي عم تصرخ مين بيشفي عقدها النفسية بالمستقبل من ورا هالموقف؟ مين بينسيها هالحادثة؟ المحاكم الدينية صار لازم ينحطلا حدّ.. والقوانين صار لازم تتغير».

وما لبثت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ أن علقت على منشور نادين فكتبت: «الله لا يوفقكم، ما حدا بعبي محل الأم ما حدا عنده حنيتها واهتمامها، أن الجنة تحت أقدام الأمهات يا بلا ضمير، بكتني من نص قلبي».

مثيرة للجدل

لم تتوقف الراقصة ​المصرية سما المصري​ عن إثارة الجدل كعادتها بنشرها مقاطع فيديو بشكل يومي تقريباً تارة وهي تستحم وأحياناً وهي في السرير ومرات أخرى تركز الكاميرا في مقاطع الفيديو التي تلتقطها على مؤخرتها، ولكن هذه المرة ووفق ما تقول بأنها تتوجه للسيدات بإرشادات خاصة ونصائح عبر صفحتها، أذهلت متابعيها حيث ظهرت وهي جالسة في الحمام وأمامها «طشت» غسيل، رغم أن العالم كله استغنى عن الغسيل اليدوي وبات يستعمل الغسالات الحديثة، وارتدت سما فستاناً أسود ظهرت منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.

12 مليوناً

نشرت النجمة الأميركية المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك صورة جريئة لها أثناء خضوعها لجلسة علاج الوخز بالإبر الصينية.

واختارت أن تحتفل بوصول حسابها إلى 12 مليون متابع بصورة ظهرت فيها عارية الظهر، وكتبت: «أنا ممتنة جداً لكم جميعاً على حبكم ودعمكم، لقد وصلت إلى 12 مليوناً».

وأضافت: «إبرة للصحة والرفاهية تمثل كل مليون منكم».