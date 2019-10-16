ديب تشرين: التأجيل أصابنا بالملل

قال مساعد مدرب كرة تشرين ولاعبه السابق كنان ديب إن استعدادات تشرين جاءت كما خطط لها مسبقاً من الجهاز التدريبي بقيادة ماهر بحري رغم بعض الصعوبات التي عانينا منها مثل التأجيل المستمر للدوري الذي أصاب اللاعبين بالملل وكذلك غياب عدد كبير من اللاعبين مع المنتخبات ووصل بنا الحال في فترات متعددة لتواجد عشرة لاعبين فقط في التمارين، وهذا ما أدى إلى غياب أو تأخر الانسجام بين اللاعبين ولم يكن باستطاعة الجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة أو التي يريدها على الفريق، يضاف إلى ذلك أننا نتمرن على ملاعب تارتانية وهذا ما يؤدي إلى إصابات للاعبين.

واعتبر الديب أن لقاء النواعير في افتتاح الدوري من أهم المباريات لأنها بوابة عبور نحو المنافسة وقد درسنا النواعير جيداً وهو من الفرق المنظمة والصعبة وخاصة عندما يلعب على أرضه وكادره التدريبي يعرف ما يريد لكننا واثقون من العودة بنتيجة ترضي جمهورنا ونأمل أن يشارك لاعبنا خالد مبيض بعد شفائه من الإصابة، وقال الديب: إن أداء الفريق في الوديات كان متفاوتاً بسبب تجريب جميع اللاعبين للوصول إلى التشكيلة الأساسية التي ستخوض الدوري مع التأكيد على أن اللاعب الأفضل هو من سيشارك بغض النظر عن اسمه أو عمره، وعن تجربته التدريبية قال: إنها ليست الأولى له حيث سبق وعمل مساعداً للمدرب هيثم جطل لمدة خمسة عشر يوماً كما أنه في آخر سنتين له كان قائداً للفريق وكان بمثابة مساعد مدرب واكتسب أموراً مهمة من الجطل والبحري الذي اعتبره مكسباً كبيراً لتشرين.

ووعد الديب الجمهور بتقديم مستوى جميل يقترن بنتائج إيجابية يتوج من خلالها باللقب وشكر الجمهور والإدارة وكل شخص يعمل ويقدم لنادي تشرين كما وجّه شكراً خاصاً لصحيفة «الوطن».