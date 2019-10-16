الكرة البرتقالية جاهزة للمنافسة على اللقب … الدباس: نادي الوحدة يستحق أن يكون في القمة

دخل فريق الوحدة الجاهزية المفترضة لخوض الدوري الممتاز متطلعاً إلى تحقيق أمنية أنصاره بالفوز باللقب.

إدارة النادي متمثلة بربانها غياث الدباس عملت على إعادة هيكلية فريقها بدءاً من الكادر الفني وصولاً إلى اللاعبين، وجاءت خيارات التعاقد مبنية على العنصر الشاب بالدرجة الأولى وعلى العقود التي تمتد لأكثر من سنتين حفاظاً على حالة الانسجام في هدف بناء فريق يخدم الهوية البرتقالية لأكثر من موسم.

كرة القدم في نادي الوحدة كتاب مفتوح، ليس هناك أي غموض أو لبس، الجميع يجتهد في سبيل إعلاء راية النادي وتحقيق المطلوب، ليبقى الرقم الصعب وأبرز المنافسين على اللقب.

ما استعدادات النادي للدوري، وما طموحاته، وكيف ينظر إلى البطولة هذا الموسم؟

والإجابات مفصلة بالحوار مع رئيس نادي الوحدة غياث الدباس وإلى التفاصيل..

أين وصلتم بالفريق، وهل أنت راضٍ عن التشكيلة؟

وصلنا إلى نسبة معقولة من الجاهزية، وفريقنا تأثر مؤخراً بنقص صفوفه بسبب التحاق تسعة لاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي، وجاء تأجيل الدوري ليؤثر سلباً من كل النواحي، ونأمل أن يكون التأثير بسيطاً.

التشكيلة التي اختارها المدرب رأفت محمد اعتبرها جيدة، وفسحنا المجال للاعبين الشباب وأبناء النادي ليشكلوا العمود الفقري للفريق وغايتنا ضخ دماء جديدة والحفاظ على توازن الفريق من خلال العقود التي امتدت لسنتين أو ثلاث.

لا أقول إننا وصلنا إلى الكمال، ولكن نسعى ليكون التجانس والأداء الجماعي يغطيان أي نقص يتعرض له الفريق.

الفرق الأخرى دفعت الكثير لانتقاء أبرز اللاعبين، أين كان نادي الوحدة في هذا السباق؟

الجهاز الفني حرص على انتقاء اللاعبين الذين يخدمون، طبقاً للمراكز التي يحتاجها، لم ننظر إلى السباق بعيون عمياء، فضلنا مقدار العطاء على الاسم والشهرة، وأعتقد أن فريقنا هذا الموسم جيد وقادر مع مدربه الخبير على تحقيق ما نصبو إليه.

هناك أندية استعدت وجهزت فرقها للمنافسة على اللقب، أين أنتم من هذه المنافسة؟

من حق كل فريق أن يطمح للفوز باللقب، وهو طموح مشروع، وأعتقد أن بطولة هذا الموسم قوية والمنافسة ستكون ساخنة وخصوصاً أن أكثر الفرق استعدت بشكل جيد وجهزت نفسها بشكل لائق، وباتت أغلب الفرق تضم عناصر جيدة قادرة على تحقيق طموحها.

والوحدة من الفريق الكبيرة التي تملك جماهيرية واسعة، ولاعبين متميزين ونحن ضمن كوكبة الفرق المرشحة للبطولة برأي النقاد وخبراء اللعبة، ولاشك أننا نسعى لذلك بكل جهدنا، ويلزمنا التوفيق والقليل من الحظ.

ستبدؤون الدوري بلقاء البطل، وهو ديربي العاصمة، ماذا نقول عن اللقاء الافتتاحي؟

المباراة قوية وصعبة، والجيش من أفضل فرقنا وأحد المنافسين على اللقب، ونحن نحترمه وندرك حجم المباراة وأهميتها، وطموحنا كطموح الجيش الفوز لما له من تأثير إيجابي، وأؤكد أن مباريات الدوري ستكون كلها صعبة وقوية، ولا فريق سهلاً في الدوري، وعلينا أن ننظر إلى كل مباراة بعين الأهمية، مع احترام الخصم مهما كان اسمه وتاريخه، وعلينا الإيمان بأن كرة القدم تحترم من يحترمها.

عقبات

ما العقبات التي تعترض فريق الوحدة؟

العقبات موجودة وهي ذاتها التي تعاني منها كل فرقنا، وإنما هي بمستويات مختلفة من ناد لآخر، والعقبات منها مالية ومنها على صعيد الملاعب أو العمل البيروقراطي أو مزاجية اللاعبين أو العقم الهجومي، كل هذه عقبات تواجه كرتنا بشكل عام، وبكل الأحوال نضع المعالجات اللازمة للتخفيف من تأثير هذه العقبات على كرة النادي.

مرشح أصيل

انتخابات النادي آخر الشهر، هل ستشارك بها، وما طموحك؟

طبعاً سأدخل الانتخابات من باب رئاسة النادي، وهو حق مشروع لكل أبناء النادي، وأبواب الانتخابات مفتوحة للجميع، وأتمنى أن ينتخب أبناء النادي من يرونه الأفضل لقيادة المرحلة القادمة، وطموحي يتمثل بالارتقاء بالعمل من جميع الجوانب فنادي الوحدة يستحق أن يكون بالقمة دائماً.