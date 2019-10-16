قمة للباريسي في نيس وقطبا الليغا خارج الأرض والإنتر يواجه عقدة … قمتان ألمانيتان وكلاسيكو إنكليزي أحمر

لم يكد اللاعبون الدوليون يأخذون نفساً من أيام الفيفا حتى يعودوا إلى أنديتهم التي سيكون موعدها مع جولة محلية عبر الدوريات ثم جولة أوروبية، ما يلزم الأندية الكبيرة بخوض مبارياتها يوم السبت عدا ليفربول متصدر البريميرليغ الذي ينزل ضيفاً على مان يونايتد في كلاسيكو إنكليزي أحمر يحاول الأول من خلاله مواصلة حصد النقاط الكاملة مقابل سعي الثاني لإيقاف نزيف النقاط ومحاولة العودة قبل فوات الأوان.

وفي ألمانيا تتعدد المواقع الكبيرة، فالمتصدر مونشنغلادباخ يحل ضيفاً على دورتموند في حين وصيفه فولفسبورغ ينزل بضيافة لايبزيغ وقد يكون البايرن المستفيد الأكبر عندما يخوض ديربياً صغيراً على أرض جاره أوغسبورغ وفي إسبانيا يتأهب القطبان للكلاسيكو وعين الريال على الاحتفاظ بالصدارة على أرض مايوركا في حين البرشا يزور إيبار وهدفه الحفاظ على فارق النقطتين قبل استضافته لغريمه الأبدي.

ويخوض اليوفي متصدر السييراA مباراة سهلة نظرياً أمام بولونيا الذي لم يفز على السيدة العجوز منذ 2011، ويسعى إنتر الوصيف لفك عقدة لازمته خلال خمس مواجهات عندما يحل ضيفاً على ساسولو، على حين أتلانتا الثالث يزور لازيو في العاصمة في أقوى المباريات، وفي فرنسا سيكون موعد الباريسي مع نيس في افتتاح وقمة الجولة العاشرة وسبق للباريسي أن عاد بالفوز في آخر زيارتين إلى ملعب أليانز ريفييرا بعد خسارة الأخيرة هناك قبل عامين ونصف.

كلاسيكو الزعامتين

بعيداً عن المنافسة الحالية بالبريميرليغ فإن مواجهة مان يونايتد وليفربول ترتدي لباس قمة الكرة في بلاد الضباب لأسباب كثيرة أهمها تزعمهما للبطولات بشكل عام، فالشياطين الحمر هم زعماء الدوري بشكله الحالي خلفاً للريدز متسيد الدوري بتسميته القديمة وإذا كان اليونايتد حالياً هو المتقدم محلياً فإن الليفر هو السفير الأول لآباء كرة القدم أوروبياً، ويأتي الكلاسيكو في أولدترافورد وسط تألق لافت للريدز متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة وتراجع مخيف لليونايتد وبداية يمكن وصفها بالأسوأ منذ ثلاثة عقود، ويعتبرها عشاق أنصار الريدز فرصة لفك أكثر من عقدة، أولها وأهمها الوصول إلى الفوز التاسع على التوالي للمرة الأولى بتاريخه ومعادلة رقم الستي بعدد الانتصارات المتتالية والبالغ 18 فوزاً، واستعادة نغمة الانتصارات في معقل منافسه للمرة الأولى منذ 2014 وأيضاً الفوز الأول للمدرب يورغن كلوب هناك وأن تشهد المباراة تسجيل محمد صلاح وهو الذي لم يسبق له فعل ذلك بمرمى اليونايتد، إذاً هي فرصة للريدز في حين فإن سولسكاير ولاعبيه أمام فرصة للعودة ولن يجدوا أفضل من الفوز على المتصدر لاستعادة الروح.

ليفربول لم يخسر أي نقطة هذا الموسم على حين اكتفى المانيو بفوزين سجلهما في ملعبه، حيث تعادل مرة وخسر أخرى، تاريخياً تميل الكفة للأخير الذي فاز 68 مرة مقابل 56 هزيمة و48 تعادلاً (ضمن الدوري) وعلى العموم فاز اليونايتد 80 مرة مقابل 66 لليفربول وتعادلا 56 مرة، وسبق للريدز أن فاز 16 مرة في أولدترافورد.

قمم متناثرة

إذا كانت قمة إنكلترا تشغل بال الكثيرين فإن مواجهات أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للمتنافسين، ففي ألمانيا وفي ظل ازدحام المقدمة تقام مباراتان تجمعان 4 من هؤلاء المتنافسين، فالمتصدر بعد غياب طويل مونشنغلادباخ يزور دورتموند غير البعيد نظرياً رغم احتلاله المركز التاسع ويحاول الضيف استعادة ذكريات فوزه الأخير على أسود فيستيفاليا قبل 4 سنوات وكان قبلها بعام فاز في ملعب سيغنال، علماً أن دورتموند خارج من ثلاثة تعادلات على التوالي في حين ضيفه حقق أربعة انتصارات.

وفي مباراة أخرى تتقابل لايبزيغ مع فولفسبورغ والأخير هو الوصيف والوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم والفارق بينهما نقطة ولم يحقق لايبزيغ سوى فوز يتيم بأرضه من خلال 3 مباريات في حين كسب فولفسبورغ 7 نقاط خارج ملعبه من العدد ذاته، والطريف أن فريق الذئاب حقق 3 انتصارات بتاريخ المواجهة مع لايبزيغ اثنان منها بملعب الأخير.

برنامج المباريات

الإنكليزي – الأسبوع 9

– السبت: إيفرتون * ويستهام (2.30)، ليستر سيتي * بيرنلي، تشيلسي * نيوكاسل، توتنهام * واتفورد، وولفرهامبتون * ساوثهامبتون، أستون فيلا * برايتون، بورنموث * نوريتش (5.00)، كريستال بالاس * مان سيتي (7.30).

– الأحد: مان يونايتد * ليفربول (6.30).

– الإثنين: شيفيلد يونايتد * الآرسنال (10.00).

الإسباني – الأسبوع 9

– الجمعة: غرناطة * أوساسونا (10.00).

– السبت: إيبار * برشلونة (2.00)، أتلتيكو مدريد * فالنسيا (5.00)، خيتافي * ليغانيس (7.30)، مايوركا * ريال مدريد (10.00).

– الأحد: ألافيس * سلتا فيغو (1.00)، سوسيداد * بيتيس (3.00)، إسبانيول * فياريال (5.00)، بلباو * بلد الوليد (7.30)، إشبيلية * ليفانتي (9.45).

الألماني – الأسبوع 8

– الجمعة: فرانكفورت * ليفركوزن (9.30).

– السبت: لايبزيغ * فولفسبورغ، أوغسبورغ * بايرن ميونيخ، يونيون برلين * فرايبورغ، بريمن * هيرتا برلين، دوسلدورف * ماينز (4.30)، دورتموند * مونشغلادباخ (7.30).

– الأحد: كولن * بادربورن (4.30)، هوفنهايم * شالكه (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 8

– السبت: لازيو * أتلانتا (4.00)، نابولي * هيلاس فيرونا (7.00)، يوفنتوس * بولونيا (9.30).

– الأحد: ساسولو * إنتر ميلانو (1.30)، سامبدوريا * روما، أودينيزي * تورينو، كالياري * سبال (4.00)، بارما * جنوا (7.00)، ميلان * ليتشي (9.30).

– الإثنين: بريشيا * فيورنتينا (9.45).

الفرنسي – الأسبوع 10

– الجمعة: نيس * سان جيرمان (9.45).

– السبت: ليون * ديجون (6.30)، ميتز * نانت، تولوز * ليل، أنجيه * بريست، ريمس * مونبيلييه، نيم * أميان (9.00).

– الأحد: بوردو * سانت إيتيان (4.00)، موناكو * رين (6.00)، مرسيليا * ستراسبورغ (10.00).