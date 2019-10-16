قطن الحسكة جيد ومنغصات التسويق على حالها!

أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة الحسكة جلال البلال لـ«الوطن» بدء عملية جني محصول القطن من اليوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي في معظم المساحات المزروعة بالمحصول، وحسب تراتبية مواقع توزّع انتشارها في مناطق ونواحي وأرياف رأس العين وأبو راسين وتل براك والقامشلي والقحطانية واليعربية والدرباسية، في ضوء المستوى العام للإنتاج الذي يؤكد أنه جيد وبتقديرات أولية وصلت إلى نحو 500 كغ للدونم الواحد.

وأوضح البلال أن نسبة الإصابات في المحصول لا تكاد تذكر وهي حالات فردية وقليلة ولا تؤثر على الرتم العام للإنتاج، في ضوء المساحات المزروعة بالمحصول التي تُقدّر بـ3 آلاف و134.2 هكتاراً، والمقطوف منها مساحة 2200 هكتار وكمية إنتاج وصلت إلى 7700 طن حتى تاريخه، من حجم المساحة المخططة البالغة 16500 هكتار، والمرخصة 1944.5 هكتار، ومجموع التراخيص البالغ 800 هكتار.

ولفت رئيس دائرة الإنتاج الزراعي إلى أنه ورغم عملية المنغصات المرافقة لعملية التسويق التي تتم بعيداً عن متناول يد المؤسسات الحكومية المعنية بعملية تسويق محصول القطن لظروف خارجة عن إرادتها، فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الزراعة والمحلج المنشاري واتحاد فلاحي المحافظة التي ينحصر دورها في الكشف على الشاحنات المحمّلة بالمحصول فقط، الذي يتم تسويقه إلى محافظات المنطقة الوسطى من القطر، والذي من المتوقع أن ترتفع معدلات كميات الإنتاج عن حجم التقديرات الأولية للمحصول الذي ستستمر عملية قطافه لغاية نهاية الشهر الجاري.

يُشار إلى أن حجم المساحات المزروعة بالمحصول وصلت خلال العام الماضي إلى 4800 هكتار وحجم الإنتاج بلغ 21 ألف طن.