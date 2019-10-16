الأكشاك الخدمية ملحوظة ضمن تنظيم الكورنيش البحري

إشارة إلى المقالة المنشورة في صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3177 الصادر بتاريخ 26/6/2019 والتي تتضمن محاولات للحد من عمل الأكشاك المخالفة على الكورنيش البحري، نبين لكم:

– إن هذه الأكشاك ملحوظة ضمن تنظيم الكورنيش البحري وهي أكشاك خدمية ومنفذة منذ أن تم تنفيذ الكورنيش البحري.

– عدد هذه الأكشاك 10 أكشاك، سبعة منها قد انتهت عقودها، وباق في الاستثمار ثلاثة أكشاك.

– صدر قرار مجلس المدينة رقم 70 تاريخ 16/6/2019 المتضمن الموافقة بالأكثرية على إعادة طرح موضوع الأكشاك السبعة المنتهية عقودها بالمزاد العلني حتى نهاية شهر 4/2020 لحين وضع رؤية مفصلة عن موضوع الأكشاك من مديرية الشؤون الفنية والسماح لمن يرغب في الأكشاك بإشغال مؤقت وموسمي على جانبي الكشك وفق المخطط المعد من مديرية الشؤون الفنية، وتم إعداد دفاتر شروط فنية ومالية وحقوقية لإشغال هذه الأكشاك وتم طرحها للمزاد العلني مرتين آخرها بتاريخ 18/9/2019 وهي الآن قيد الإشغال حتى نهاية الشهر الرابع من عام 2020.

رئيس مجلس مدينة طرطوس

القاضي محمد خالد زين