عربي ودولي

الأردن ينفي موافقته على تمديد تأجير إسرائيل منطقتي الباقورة والغمر

| روسيا اليوم - بترا - معاريف

الخميس, 17-10-2019

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، عن موافقة عمّان على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة أن قرار المملكة الذي اتخذ في تشرين الأول عام 2018، بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر، نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ العاشر من تشرين الثاني 2019 (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) فإنه لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.
وكشف القضاة أن الجانب الإسرائيلي طلب التشاور مع الأردن وفقاً لما نصت عليه المعاهدة، ودخل الطرفان مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.
وكانت صحيفة «معاريف» العبرية قد أفادت صباح أمس بأن العاهل الأردني وافق على تمديد تأجير إسرائيل منطقة الغمر لعام إضافي.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأردن وافق على تأجير المنطقة موسماً زراعياً آخر (بين 5 و7 أشهر) قبل أن يستعيد سيادته على تلك المنطقة.
وكان من المقرر أن تنتهي مدة تأجير المنطقة لإسرائيل في 26 الشهر الجاري، بعد مرور 25 عاماً على تأجيرها لإسرائيل وفقاً لاتفاقية وادي عربة الموقعة بين إسرائيل والأردن.

مقالات ذات صلة

الخميس, 17-10-2019

روسيا والصين تبنيان أكبر مصنع للبتروكيميائيات في العالم … بكين تؤكد رفضها تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية

الخميس, 17-10-2019

الجيش اللبناني يحتج لدى اليونيفيل على بناء إسرائيل جداراً إسمنتياً تجاوز الخط الأزرق الحدودي

الأربعاء, 16-10-2019

صحف الإمارات تصف زيارته بـ«التاريخية» … بوتين: تنسيق بين روسيا والإمارات في القضايا الرئيسة العالمية والإقليمية

الأربعاء, 16-10-2019

روحاني: الإرهاب الاقتصادي الأميركي جريمة بحق الإنسانية … طهران تؤكد أن النخب السعودية راغبة في إزالة التوتر مع إيران

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock