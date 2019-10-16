الأردن ينفي موافقته على تمديد تأجير إسرائيل منطقتي الباقورة والغمر

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، عن موافقة عمّان على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة أن قرار المملكة الذي اتخذ في تشرين الأول عام 2018، بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر، نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ العاشر من تشرين الثاني 2019 (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) فإنه لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وكشف القضاة أن الجانب الإسرائيلي طلب التشاور مع الأردن وفقاً لما نصت عليه المعاهدة، ودخل الطرفان مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.

وكانت صحيفة «معاريف» العبرية قد أفادت صباح أمس بأن العاهل الأردني وافق على تمديد تأجير إسرائيل منطقة الغمر لعام إضافي.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأردن وافق على تأجير المنطقة موسماً زراعياً آخر (بين 5 و7 أشهر) قبل أن يستعيد سيادته على تلك المنطقة.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة تأجير المنطقة لإسرائيل في 26 الشهر الجاري، بعد مرور 25 عاماً على تأجيرها لإسرائيل وفقاً لاتفاقية وادي عربة الموقعة بين إسرائيل والأردن.