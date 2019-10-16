برجك اليوم – الخميس 17 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قرارات حكيمة من طرفك تجعل الأمور حولك مستقرة ويجعلك واقعياً وقليل التعرض للوهم، وقد تساعدك الظروف لتصحيح الهفوات وترميم بعض العلاقات التي أصابها الملل.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار سوف يلزمك المال الذي تنفقه على الرفاهية على أمور أكثر أهمية فدخلك ليس قدر صرفك، واليوم للصرف ولأكثر من اللازم ربما بسبب واجبات مع من تحب أو تجمع محبين.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الحماس محور يومك وهذا يجعلك تفكر وتقرر وقد يساهم من حولك في دفعك لاتجاهات جديدة، لأنك شخص ناجح وربما ترى وجوهاً جديدة ولو كنت تفكر بمشاريع فأنت محظوظ.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أيام للحزن أو لتذكر الماضي أو قد تشعر بالإحباط أو اليأس أو بالشوق إلى حبيب أو جلسة صفاء ومصارحة مع أحد الأصدقاء القريبين منك وقد تحمل الصدامات.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اليوم قد تشعر أن الأمور تمس كرامتك وكأن من حولك يتعمدون الحط من قدراتك ويتعدون صلاحياتهم، وهذا سيوجه لك ضربة قاسية من الداخل وربما تعاني سوء تفاهم.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تتوضح أمامك الرؤية وتزدهر الاتصالات والحوارات والاجتماعات والسفر، وقد تهتم لقضية تخص أحد الأبناء أو أحد المقربين وتفرحك الأخبار أو العروض الجديدة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول هذا اليوم في علاقاتك الشخصية لأنك تقبل اعتذارات وتعاتب وتعبر عن عواطفك، وتستطيع أن ترتب أمورك وفق احتياجاتك وقد تتلقى ترقية أو ترفع من شؤونك المهنية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الظروف حولك مساعدة والمحيط يدعمك ويعزز من ثقتك بنفسك وبقراراتك، فأنت تحتاج إلى الدعم والمساعدات وهذا لن تحصل عليه إلا الأشخاص الذين تثق بهم.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول وازن كلامك حتى لا تقع في إحراج وخفف من حماسك على صعيد عملك أو علاقاتك، وربما تضايقك عراقيل في مسيرتك أو تفرض عليك بعض الصراعات مع من حولك فاليوم للمتاعب.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الانشغالات كثيرة والمساعدات قليلة وعلى الأغلب تأخذ دوام أحد الزملاء حولك، فاليوم للمسؤوليات الإضافية مع ضعف المشاركة من الآخرين فنظم وقتك وواجباتك حسب أولوياتك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تعيش تغيرات أو تعديلات في مخططاتك وبرامجك وتبذل الجهود للسير في أمورك إلى التغيير، وتمتلك اليوم قوة القرار وصوابية الأحكام وترى أن الأمور أصبحت أفضل.